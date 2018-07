Ilustrační FOTO - Pixabay

Společné nákupy nemocnic nejsou bez rizika

Nemocnice budou společně nakupovat pleny, rukavice a některé léky, celkem jde zatím o deset komodit. Předběžná oznámení prvních společných zakázek na dva až čtyři roky nemocnice zveřejnily ve věstníku. Konkrétní zakázky budou vypsány v srpnu.

Společné nákupy podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) přinesou nejen finanční úsporu, ale ušetří také nemocnicím administrativu spojenou se zadáváním veřejných zakázek. Přínosem bude podle ministra i sdílení zkušeností ze stanovení požadavků na kvalitu.

Konkrétní zakázku na jednotlivé položky vypisují samy nemocnice, vždy jedna i pro ostatní. Jde o opakovací nebo rámcové smlouvy, kde se při uzavření smlouvy uzavře cena za jeden kus a nemocnice pak odeberou jen tolik, kolik budou reálně potřebovat. V oznámení je odhad celkové částky za několik let.

Podle bývalého ministra zdravotnictví a ředitele Fakultní nemocnice v Motole Miloslava Ludvíka (ČSSD) ale může zveřejňování cen přinést nemocnicím problémy a v důsledku může dodávky i prodražit. Farmaceutické a další zdravotnické firmy totiž budou muset držet zveřejněné ceny pro celou Evropu. ČR je podle něj příliš malý trh na to, aby na něj braly ohled. Domnívá se, že firmy budou tlačené regulačními úřady jednotlivých zemí a přestanou poskytovat slevy a bonusy českým odběratelům.

Úspory nemohou být na úkor kvality

Toho se obává také stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková. I když společné nákupy nemocnic stejně jako avizované ušetření finančních prostředků a administrativy je možné přivítat, riziko, na které upozorňuje exministr Ludvík, i podle ní skutečně existuje. »Druhá věc je, že ne vždycky to, co je nejlevnější, je také nejkvalitnější a může se stát, že spotřeba bude nakonec větší právě z důvodu nedostatečné kvality. Takže ta nebezpečí tady určitě jsou, ale věřím, že se je podaří eliminovat natolik, aby skutečně došlo k úspoře finančních prostředků a administrativy a zároveň, aby to bylo ku prospěchu pacientů,« řekla Marková Haló novinám.

Podle předběžných oznámení prvních společných zakázek například osm nemocnic společně poptává opakované dodávky na více než 93 milionů vyšetřovacích a 1,9 milionu párů sterilních operačních rukavic. Hodnota zakázky může být až 85 milionů korun.

Za čtyři roky může jedenáct nemocnic objednat gázu v různých baleních a velikostech za více než 39 milionů korun. Devět nemocnic společně nakoupí za čtyři roky plenkové kalhotky pro dospělé za až 22 milionů korun, kromě běžných počítá i s odběrem plen pro obézní pacienty za 850 tisíc korun. Desítka nemocnic plánuje za dva roky odebrat také dvoudílné injekční stříkačky ve čtyřech různých velikostech odhadem za 18 milionů korun.

Nemocnice podle ministerstva společně koupí také léky na roztroušenou sklerózu, hemofilii, metastazující nádory prostaty, léky na imunoterapeutickou léčbu rakoviny a krevní deriváty. Zakázky budou celkem ve stovkách milionů korun.

