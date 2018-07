Ilustrační FOTO - Haló noviny

Urbana mrzí, že OKD skončila v rukou Bakaly

Bývalý ministr průmyslu a obchodu Milan Urban (ČSSD) uvedl, že pokud by věděl, že těžební společnost OKD skončí ve vlastnictví finanční skupiny Zdeňka Bakaly, nikdy by ve vládě pro privatizaci menšinového státního podílu nehlasoval.

Urban to řekl novinářům po slyšení před sněmovní vyšetřovací komisí k privatizaci OKD. Prvotní problém vidí v tom, že stát ztratil v OKD ve druhé polovině 90. let většinový podíl. »Privátní subjekt si v podniku dělal, co chtěl,« uvedl bývalý ministr.

Odprodej menšinového podílu v OKD v roce 2004 společnosti Karbon Invest Viktora Koláčka a Petra Otavy Urban hájil. »Vláda rozhodovala jako celek, rozhodla o nejvyšší nabídce, podmínkou bylo schválení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Evropskou komisí, což se stalo, takže z tohoto pohledu to probíhalo podle zákona,« řekl.

Cenu podílu 4,1 miliardy korun podle něho připravoval Fond národního majetku. »Pro nás bylo důležité, že cena se postupně šplhala nahoru. Byla to cena, která je označena a vyhodnocena antimonopolním úřadem a Evropskou komisí jako cena tržní, převyšovala nejvyšší nabídku, převyšovala odhad,« uvedl Urban.

Karbon Invest pak ale prodal OKD Bakalově finanční skupině. »Strašně mě mrzí, že tehdejší nabyvatelé společnost prodali finanční skupině a že jim bylo jedno, jak s ní bude hospodařit, s tím já se neumím smířit,« řekl s tím, že kdyby takové signály měli, tak by minimálně on pro takovou privatizaci ve vládě nehlasoval.

Urban byl jediný z pozvané šestice svědků, které komise vyslechla. Celkem komise obeslala pozvánkou 27 lidí, devět se omluvilo, sedm osob nebylo zastiženo. Ve výsleších bude pokračovat dnes.

(jad)