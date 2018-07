Ilustrační FOTO - Haló noviny

Další Gentleman silnic

Titul Gentleman silnic převzal čtyřiapadesátiletý muž z Hulína na Kroměřížsku, který si přeje zůstat v anonymitě. Na začátku června zachránil mladého řidiče, který u Hulína narazil s autem do viaduktu, načež vůz začal hořet.

Ocenění udělované od roku 2004 statečnému zachránci předali v Hulíně zástupci policie a České pojišťovny.

Nehoda se stala 4. června dopoledne. Oceněný muž se u ní vyskytl díky běhání, které využívá jako jednu ze součástí rehabilitace po operaci ramene. »Desetikilometrovou trasu okolo této silnice absolvuji dennodenně od propuštění z nemocnice. Když jsem za viaduktem viděl kouř a cítil spáleninu, ihned mi bylo jasné, co se asi mohlo stát,« uvedl nový gentleman silnic.

Čtyřiadvacetiletý řidič z neznámých důvodů najel na pravý kraj vozovky a následně narazil do betonové stěny viaduktu. Mladík po aktivaci airbagů upadl do bezvědomí a zůstal ve voze připoutaný. Než k havárii dorazil běžec, automobil začal hořet. S pomocí rad hasičů a záchranářů, s nimiž mluvil po telefonu, se snažil muže z auta co nejrychleji vyprostit.

Zásah mu však komplikoval bezpečnostní pás, který šel obtížně odepnout. Zraněný řidič se navíc při záchranné akci probral z bezvědomí a byl ve značném šoku. »Okamžitě se mě ptal, co se stalo, což jsem sám nevěděl. Vytáhl jsem ho z auta, odtáhl za roh viaduktu a komunikoval s ním až do příjezdu záchranných složek. K nehodě poté dorazil i projíždějící řidič kamionu, který hlídal okolí již těžce hořícího automobilu,« uvedl zachránce, podle kterého celá akce trvala jen několik minut.

I přes výrazný psychický tlak by prý podobnou záchrannou akci absolvoval znova. »Šel bych do toho i příště, i když si nedokážu přestavit, jak by to vypadalo, kdybych k nehodě dorazil o pár minut později. Nedalo mi to a po absolvování výslechu na policii jsem se na místo nehody vrátil. Shodou okolností jsme se zde potkali s řidičem kamionu, který tu byl dopoledne se mnou. Byl to velice emotivní a silný zážitek,« doplnil muž, který v havarovaném řidiči poznal syna svého spolupracovníka. Na začátku července byl zraněný muž propuštěn z nemocnice.

Titul Gentleman silnic už získalo 148 lidí. Smyslem projektu České pojišťovny a policie je inspirovat účastníky silničního provozu k tomu, aby se na cestách nechovali bezohledně, pomáhali si a nebyli k sobě lhostejní.

(zku)