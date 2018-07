Ilustrační FOTO - Pixabay

V úterý téměř dvakrát více požárů než obvykle

V úterý bylo v České republice téměř dvakrát více požárů než obvykle. Hasiči vyjížděli k 84 požárům, dlouhodobý denní průměr je 47. Vyplývá to z informací generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

K růstu počtu požárů přispívá dlouhotrvající sucho a nynější vysoké teploty. Meteorologové varují před zvýšeným rizikem vzniku požárů ve středních a severozápadních Čechách. »Počet požárů, zvlášť těch v přírodním prostředí, stále neklesá,« uvedla mluvčí hasičského sboru Nicole Zaoralová. Typickým pro nynější suché a horké počasí byl podle ní například úterní požár více než dvou hektarů lesa v okrese Praha-východ, u kterého muselo zasahovat deset hasičských jednotek. Letos v červenci je také počet požárů vyšší než loni. Do 22. července vyjížděli hasiči v ČR k 1793 požárů, loni za stejné období to bylo 1609 požárů.

Až do odvolání platí pro část severních, západních a středních Čech výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před zvýšeným nebezpečím vzniku požárů. V Královéhradeckém kraji platí zákaz rozdělávání ohňů ve volné přírodě, stejný krok podnikly již dříve Praha a Středočeský kraj.

V dotčených regionech by lidé podle hasičů a meteorologů neměli rozdělávat oheň a kouřit v přírodě a vypalovat trávu. Řidiči aut a zemědělských strojů by měli být opatrní v oblastech se suchou vegetací a kolem polí s obilím.

I ve zbytku republiky by ale měli být lidé při zacházení s ohněm kvůli suchu opatrní. Hasiči připomínají, že v lese lze rozdělávat oheň jen na vyhrazených místech a kouření je v lese zakázáno. Vhodné místo pro ohniště by mělo být vzdáleno nejméně 50 metrů od okraje lesa a zejména 100 metrů od stohu. Při rozdělávání ohně je nutno ohniště oddělit od okolního prostředí třeba kameny, pískem nebo vyhloubením zeminy. Oheň nelze nechat ani chvíli bez dozoru a místo lze opustit až po řádném uhašení ohně. Děti by neměly zůstávat u ohniště bez dozoru dospělého. Zakázáno je také vypalování trávy pod pokutou až 25 000 korun.

(zku)