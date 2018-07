Ilustrační FOTO - Pixabay

Žloutenka stála za pět let o 150 procent více

Výdaje Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) na léčbu žloutenek stouply za pět let o 150 procent. Nejdražší je léčba hepatitidy typu C, kde jsou dostupné moderní, ale drahé léky. Loni to bylo téměř 750 milionů korun, informovala dnes pojišťovna v tiskové zprávě. V sobotu je Světový den hepatitid.

Zatímco počet pacientů se za posledních pět let zásadně nezměnil, průměrná cena léčby rostla. »V roce 2013 se s některým typem žloutenky léčilo 12 209 klientů VZP a celkové náklady tehdy činily téměř 300 milionů korun. Loni se výdaje za 13 840 klientů vyšplhaly bezmála na 750 milionů,« uvedl mluvčí pojišťovny Oldřich Tichý. Průměrné roční náklady stouply ze 24 000 na 54 000 korun.

Nejnákladnější je léčba pacientů s chronickými formami hepatitid, především hepatitidou typu C. Ročně ji lékaři objeví asi u tisíce pacientů, celkem s ní žije několik tisíc lidí, mnozí o nákaze nevědí. Projevit se výrazněji může až po dvaceti nebo třiceti letech cirhózou jater.

Proti této nemoci, na rozdíl od typů A a B, není očkování. Děti jsou očkovány přibližně v roce věku proti žloutence typu B, která způsobuje záněty jater a je možné se jí nakazit krví nebo tělními tekutinami. Očkování proti typu A, který vniká do těla nejčastěji ústy kontaktem s infikovanou stravou, rukama nebo předměty, je dobrovolné. Zdravotní pojišťovny na něj přispívají dětem i dospělým, doporučuje se zejména při cestách do zahraničí s nižším hygienickým standardem.

Klienty VZP je asi šest milionů Čechů, je tak největší zdravotní pojišťovnou v ČR. Celkem v zemi působí sedm zdravotních pojišťoven.

(zku)