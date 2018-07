Lepší nevědět…

Znalost historie, obzvláště té vlastní, je dle mého soudu celkem zásadní i mimo jiné pro pochopení současnosti. Je ovšem samozřejmě otázkou, kdo onu tu znalost vlastně a v jaké formě lidem do hlavy vtlouká.

Podle tento týden zveřejněného průzkumu společnosti Post Bellum, který provedla agentura NMS Media Research, zhruba pětina Čechů mezi 18 a 65 lety neví, kdy vzniklo Československo a nezná události roku 1918. Třetina nemá povědomost o únoru 1948 a skoro polovina neví, co znamenal rok 1938 a téměř čtvrtina pak nedokáže říct, co se přihodilo v roce 1968.

Zajímavá to zjištění. Narovinu, neznat události roku 1918 považuji za ostudu. Neznat události roku 1938 považuji za tragédii, ale neznat události roku 1948 a 1968 považuji za chybu v systému… Vždyť zrovna tato dvě data jsou alfou a omegou tohoto systému. Ve 48. roce přeci komunisté brutálním pučem převzali moc a v 68. zase agresivní Sověti po krvavé invazi potlačili jakékoliv svobody v našich končinách. Na tom snad staví naše sluníčkově demokratická výchova mládeže, ne? Nedivím se proto, že zrovna Post Bellum si stěžuje, že toto poselství neproniklo do úplně všech hlav…

Ono vůbec, když se člověk dozvídá, co je možné se dnes ve školách naučit, tak se vůbec nedivím, že zase vzrostl počet těch, co vystudovali vysokou školu. Trošku to totiž vypadá, že právě znalost onoho období teroru, tedy ne ani tak skutečná znalost, hlavní je prostě dokázat odpovědět správně – komunismus byl zlo, teror, nesvoboda, atd. (doplňte si sami, však to všichni neustále slýcháme), úplně stačí některým učitelům ke štěstí a žákům k dobrým známkám. Člověk se až podiví, jak někteří nyní již odejití ministři museli složitě fixlovat, dnes by jistě stačilo trochu pomluvit minulý režim a obalit to třeba do genderu.

Proto si říkám, asi je možná někdy lepší nevědět, než vědět to, co někteří chtějí, abychom si mysleli, že víme…

Tomáš CINKA