Kdo nevolí v komunále

Komunální volby se blíží, a tak jsem se začal ve svém okolí ptát, koho vlastně ti mí vrstevníci budou volit a proč. Popravdě jsem byl dost překvapený. Většina totiž říkala, že se k žádným volbám vůbec nechystá. Opravdu mě to zaskočilo, většinou jsou to totiž lidé, co se o politiku dost zajímají, a vím, že před volbami do Poslanecké sněmovny jsme vedli vášnivé diskuze.

No, a když jsem se doptával dál, začalo to dávat dokonalý smysl. Většina mladých lidí v mém okolí nemá trvalé bydliště ve své čtvrti a vlastně ani nemá v plánu si ho tam zřizovat. Trvalé bydliště mají u rodičů, bydlí v nájemních bytech, mají smlouvu maximálně na rok, popřípadě bydlí formou spolubydlení a smlouva je napsaná pouze na jednoho z nich. V takové situaci nemají tito lidé jistotu, že je v příštím roce majitel nevyhodí, protože se rozhodne byt prodat nebo ho pronajímat za výrazně vyšší částku. Tato nejistota s sebou nese další negativa.

Člověk, který nemá jistotu bydlení, ztrácí motivaci hlouběji se zajímat o problematiku ve své čtvrti, nezajímá se tolik o dění na zastupitelstvu a ani neuvažuje, že by se na tom jakkoli podílel.

Výsledky voleb tomu pak dost odpovídají, ti, kteří si mohli dovolit koupit byt, volí, ti, co bydlí v nájmu, ne. Přitom by mělo být rozhodně v našem zájmu, aby se mladí lidé co nejvíce zajímali o své okolí a podíleli se na rozvoji své čtvrti. To ale půjde těžko, když se ve své čtvrti necítí doma a nemají žádné záruky, že tam ještě za rok budou.

Otázka je, jak z toho ven? Samozřejmě, městské byty by byly tím nejlepším řešením. Jistota stabilního bydlení bez potřeby mít našetřeno nebo se zadlužit na 30 let by byla pro mládež ideální, obzvláště v dnešní rychlé době.

Další věcí je naprosto nepochopitelná možnost prodlužovat nájemní smlouvu na dobu určitou v podstatě do nekonečna. Něco, co v pracovním vztahu je již dávno ošetřeno, je ve vztahu pronajímatel - nájemce stále ponecháno tak, že majitel bytu má všechny výhody na své straně, zatímco nájemce je chráněn jen minimálně.

Ochrana těch, kteří žijí v nájmech (často mladých pracujících nebo studentů), je to, co si my komunisté bereme za své.

Bez těchto lidí bude naše komunální politika dál chátrat.

Arťom KORJAGIN, kandidát do Zastupitelstva hl. města Prahy