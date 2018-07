Sucho zachvátilo celou republiku

Nejen zemědělci, sadaři a pěstitelé jsou nešťastní ze současného stavu, kdy teploty dosahují přes 30 °C. Voda začíná být jedním z nejcennějších artiklů. Zákaz zalévání zahrádek, napouštění bazénů se stal v mnoha obcích pravidlem. Úroda u zemědělců bude nižší, pěstitelé zeleniny začínají počítat náklady, které jdou nahoru díky nutnému zavlažování.

Pokud zaprší, dešťová voda se nestíhá vsáknout a po povrchu půdy odtéká do vodních toků. Klimatické změny jsou patrné již téměř 15 let, říkají odborníci. Letos je však léto doslova extrémní. Doplácí na to lidé, zvířata i krajina. Výzkumy říkají, že jeden obyvatel spotřebuje průměrně 7 l vody na den. Nejvyšší spotřebu vody registrujeme v Praze. Pokud počasí bude takto pokračovat, stane se voda jednou z nejvýše ceněných strategických surovin. Je možné využívat vodu dešťovou, tak, jak to činili naši předci. Bohužel, letos déšť marně vyhlížíme. Přívalové deště a bouřky spíše ničí, nežli pomáhají. Obava ze sucha zvýšila zájem občanů o vlastní studny. Mnohdy je však nedostatek spodní vody tak velký, že ani toto není řešením pro všechny.

Snažme se tedy v našich domácnostech i průmyslových podnicích s vodou šetřit tak, aby nedocházelo k jejímu nedostatku a lidé si nemuseli zajišťovat dovoz pitné vody pro domácnosti. Každá taková služba je dalším nákladem pro obce a města. Všichni víme, že voda je životodárnou tekutinou, kterou k životu potřebujeme. A potřebovat budou i další generace.

Emil PERNICA, vedoucí kandidát KSČM pro volby do Zastupitelstva města Blansko