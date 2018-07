FOTO - Pixabay

Procházky s tygrem na vodítku skončí

Ministerstvo zemědělství chce zpřísnit podmínky pro chov divokých šelem mimo zoologické zahrady. Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, kterou úřad připravil, počítá s přísnějšími požadavky na kvalifikaci chovatele, zakázat by měla kontaktní chovy.

Ministr zemědělství Miroslav Toman považuje zpřísnění podmínek za nutné. Jde o reakci na případy porážení tygrů nebo útěků zvířat. »Je potřeba vytvořit právní předpisy, aby se zpřísnily chovy těchto zvířat,« řekl Toman novinářům. Podle něj není nyní možné chov šelem mimo zoo zakázat, ač si to část veřejnosti přeje. Nebylo by ani místo, kam je všechny dát.

Připravená novela má podle ministra kromě zpřísnění požadavků na kvalifikaci chovatelů také stanovit jasné a závazné podmínky chovu. Zájmoví chovatelé by měli mít povinný kurz s praxí. Doporučující ustanovení o velikosti prostor, ve kterých se můžou šelmy chovat, by chtělo ministerstvo změnit na povinné. Ministerstvo se inspirovalo slovenskou vyhláškou, která stanovuje výběh pro zvířata v rozloze třista metrů.

Měly by se zakázat chovy umožňující přímý kontakt se zvířetem nebo venčení šelem na vodítku. »Nebude možné, aby se někdo procházel s velkou šelmou pouze na vodítku,« řekl ministr.

Důležitá je kontrola

Podle stínové ministryně životního prostředí KSČM Marie Pěnčíkové je novela zákona na ochranu zvířat proti týrání možnou cestou, jak zlepšit situaci. »Nicméně zpřísnění je jedna věc a kontroly, tedy aplikace zákona v praxi, druhá věc. Jestli pan ministr zaručí, že ty kontroly skutečně budou probíhat, tak je to samozřejmě cesta,« řekla Pěnčíková Haló novinám. V této souvislosti uvítala avizované propojení kontrol veterinárních inspektorů s kontrolami ministerstva životního prostředí. »Je to určitě dobře, přece jenom jsou tam kompetenčně trošku jinak rozděleny,« dodala Pěnčíková.

Připomněla, že poslanci novelizaci zákona požadovali už v minulém volebním období, tehdy se však řešily pouze kožešinové farmy a ostatní otázky šly podle ní bokem. »Ministerstvo se tomu určitým způsobem vyhýbalo, teď je to dohnalo, takže je načase s tím něco dělat, protože v poslední době je opravdu vidět, jak se některé chovy zvrhly a jakým způsobem jsou provozovány, ale zdůrazňuji, že důležitá je následná kontrola a dodržování toho zákona,« uvedla Pěnčíková.

Konec vývozu tygrů do zemí mimo EU

Stát chce také přísnější evidenci šelem, a to jak velkých koček, medvědovitých i hyenovitých šelem, stejně jako vlků a psů hyenovitých. V posledních týdnech například utekla puma ze zooparku ve Zvoli u Prahy, dalším případem byl útěk lva a dvou tygrů z Bioparku Štít u obce Klamoš na Královéhradecku.

Ministerstvo životního prostředí od zakázalo komerční vývoz tygrů z České republiky do zemí mimo Evropskou unii. »S ohledem na zaznamenané bezprecedentní případy zabíjení tygrů a nelegálního obchodu s nimi proto nechceme v jakémkoliv případě usnadňovat jejich vývoz právě do zemí, kde je poptávka po tygřích preparátech,« uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Zákaz vývozu je okamžitě platný. Jako výjimka zůstane pouze vývoz do zoologických zahrad, kde bude garantováno, že o zvířata bude dobře postaráno.

Nedávno celníci objevili tělo usmrceného tygra, čtyři kusy kůží, tygří drápy a další tygří produkty jako masox a tygří víno. Mimo to i sadu varných nádob a forem používaných pro výrobu produktů tradiční asijské medicíny z částí tygřích těl a přes 1,8 milionu korun v hotovosti. Soud v České lípě za to před týdnem poslal do vazby tři muže, jedním z nich je Ludvík Berousek.

V ČR žije podle údajů ministerstva v zájmových chovech 49 pum, 44 lvů, 34 rysů, 26 servalů, 20 tygrů, 15 ocelotů a osm levhartů.

(jad)