KSČM konečně může něco prosadit

Dnes je to měsíc, co byla jmenovaná Babišova menšinová koaliční vláda hnutí ANO a sociální demokracie, kterou při hlasování o důvěře podpořili ještě poslanci KSČM.

Rodila se téměř půl roku, od lednové demise jednobarevného kabinetu Andreje Babiše. »Bylo to velmi dlouhé, zejména občany už to nebavilo, bylo to velmi kostrbaté. Situace se měnila každým okamžikem, jak programově, tak personálně,« řekl našemu listu předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik. Poukázal i na to, že v té době se vytvářely i různé falešné zprávy o různých situacích. »Nakonec se dospělo k dohodě, KSČM položila sedm svých základních programových podmínek s tím, že pokud budou splněny, KSČM umožní vznik a bude tolerovat existenci vlády,« dodal. Ačkoli ty se v programovém prohlášení ocitly, jsou minimálně tři věci, které jsou podle Kováčika programově těžko slučitelné – zahraniční a částečně i bezpečnostní politika a také daně. »Proto jsme také jednali pouze o jakési toleranci s tím, že chceme, aby se tady vládlo, a nešlo se rychlou cestou k předčasným volbám,« dodal předseda komunistických poslanců.

Vyjednávání o nové vládě dospělo do finále začátkem května, kdy vznikl návrh koaliční smlouvy. Definitivní cestu ke vzniku kabinetu otevřelo vnitrostranické referendum ČSSD. Zeman podruhé jmenoval Babiše předsedou vlády 6. června, jeho ministry – devět za ANO a čtyři za ČSSD – o tři týdny později. Sociální demokraté získali ve vládě pět křesel, obsazení ministerstva zahraničí ale není vyřešené. Prezident republiky dopředu avizoval, že nejmenuje šéfem Černínského paláce Miroslava Pocheho (ČSSD) kvůli jeho údajné podpoře migračních kvót. Babiš sice jmenování Pocheho navrhl, zároveň však zaslal prezidentovi dopis, kde jako alternativu navrhl pověřit vedením MZV šéfa ČSSD Jana Hamáčka, který je i ministrem vnitra.

Kdo chce psa bít…

Od jmenování kabinetu se řešilo i obsazení křesel ministrů spravedlnosti a práce. Ještě předtím, než vláda získala nad ránem 12. července důvěru, odešla kvůli aféře kolem údajného opisování v diplomových pracích ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO). Z podobného důvodu skončil 18. července i ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál (ČSSD). Podezření kolem diplomové práce čelí nově ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO), který podle ČT v diplomové práci z roku 2004 řádně neuváděl citace. Metnar řekl, že si práci chce znovu prostudovat, a pokud se podezření potvrdí, zváží rezignaci. »Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde. Našla se hůl o opisování či ne úplně zřetelně označených citacích,« reagoval Kováčik s tím, že technika vyhledávání plagiátorství je dnes velmi účinná a použít ji na dobu, kdy to nebylo možné, je velmi jednoduché a mediálně účinné. Kdyby se nasadila na pravicové politiky, mnozí by podle jeho slov zřejmě také neobstáli.

Zatímco prezident Miloš Zeman vládu podpořil ve Sněmovně, opozice se při jednání o důvěře postavila ostře proti ní. Zástupci pravicové opozice v projevech kritizovali personální složení nového Babišova kabinetu, jeho podporu ze strany KSČM či nejasné podmínky, které komunisty k hlasování pro kabinet vedly. Mnozí hovořili o konci první České republiky, která fungovala od roku 1993. Vládní politici i komunisté argumentovali tím, že končí vleklá nejistota a země už potřebovala stabilní vládu s důvěrou. »Zejména zástupci ODS, TOP 09, STAN, ale i KDU-ČSL, tak vystupovali zřejmě proto, že je štvalo to, že apriorně se sami vyhodili ze sedla, že apriorně vystoupili ze soutěže o to, kdo bude u vlády. A kompenzovali si tento svůj mindrák tím, že šli po krku KSČM nebo předsedovi vlády za to, že bere do hry KSČM,« je přesvědčen Kováčik.

Vláda se od svého jmenování sešla čtyřikrát. Zatím se zabývala především poslaneckými předlohami a zprávami státních institucí, projednala také několik vládních nařízení. Schválila jeden vládní návrh zákona – předlohu ministerstva vnitra zabývající se přípravou na elektronizaci sbírky zákonů. »Poprvé od převratu máme reálnou šanci alespoň něco prosadit, významnou šanci uplatnit naše programové body,« věří Pavel Kováčik.

