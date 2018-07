FOTO - archiv

Nejlíp lidé hodnotí Zemana, nejhůř TOP 09

Z průzkumu, kde lidé měli hodnotit politické instituce a osobnosti jako ve škole, vyšel nejlépe prezident republiky Miloš Zeman. Naopak nejhorší průměrnou známku obdržela TOP 09, která se přiblížila k čtyřce.

Výsledky zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění.

Prezident dosáhl průměrného hodnocení 3,02. Následovalo vládní hnutí ANO s průměrem 3,11 a předseda vlády Andrej Babiš s hodnocením 3,26.

ČSSD získala známku 3,55, KSČM 3,58, SPD 3,59, lidovci 3,66. Na posledním místě žebříčku figurovala s poměrně výrazným odstupem opoziční TOP 09. Její průměrná známka se na desetinu stupně přiblížila čtyřce.

Od posledního srovnatelného výzkumu z června 2017 se výrazně zlepšilo hodnocení premiéra, u kterého průměrná známka klesla o 0,6 stupně. Zlepšilo se i hodnocení předsedy Poslanecké sněmovny (o 0,2 stupně), vlády (o 0,15 stupně).

Naopak meziročně horší bylo hodnocení KDU-ČSL.

Letošní průzkum provádělo CVVM od 16. do 29. června. Zapojilo se do něj 1078 osob ve věku od 15 let.

(ste)