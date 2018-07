Pozdvižení po jednání Trump-Juncker

Středeční washingtonské jednání amerického prezidenta Donalda Trumpa a předsedy Evropské komise Jean-Claudea Junckera o obchodování mezi Spojenými státy a Evropskou unií předčilo všechna očekávání. Ve čtvrtek to při návštěvě Soulu prohlásil německý ministr zahraničí Heiko Maas, podle kterého EU získala čas.

Maas také řekl, že s ohledem na středeční debatu Junckera a Trumpa nyní více věří v možnost uzavřít konečnou dohodu. »Není to výsledek, který chceme, ale pozitivní výsledek celé diskuse mezi Evropskou unií a Spojenými státy o volném obchodu nebo o protekcionismu se stal pravděpodobnější než dříve,« komentoval Maas jednání mezi Washingtonem a Bruselem o budoucnosti vzájemného obchodování.

Maas také prohlásil, že ve středu se ukázalo, že když je Evropa jednotná a nenechá se rozdělit, pak má její slovo váhu. »Řekl jsem, že odpověď na America First (Amerika na prvním místě, Trumpovo heslo) může být jen Europe United (Jednotná Evropa). A schůzka (Trumpa a Junckera) to dokázala,« pochválil se.

Americký prezident a předseda Evropské komise se v Bílém domě dohodli na tom, že budou usilovat o nulová cla a nulové subvence na průmyslové zboží s výjimkou automobilů. Evropská unie také začne ze Spojených států dovážet více amerického zkapalněného plynu. Během nadcházejících jednání se navíc nebudou zavádět žádná nová cla.

Nejde o návrat k TTIP

Dohoda každopádně prý není návratem k nerovnoprávné smlouvě známé jako Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP). Novinářům to v Bruselu řekl o Junckerových washingtonských jednáních velmi dobře obeznámený vysoce postavený činitel Evropské komise. »Společné prohlášení znamená, že se podařilo vyhnout hrozící rozsáhlé obchodní válce - či ji zcela odvrátit. Takový výsledek má sám o sobě klíčový význam,« řekl tento činitel novinářům.

Konec demokracie

Zaměstnanci Bílého domu odmítli ve středu vpustit na tiskovou konferenci Trumpa s Junckerem zpravodajku CNN. Důvodem byla údajně skutečnost, že před jednáním politiků kladla prezidentovi »nevhodné« otázky, informovala ve čtvrtek ČTK. Na stranu CNN se postavila asociace zpravodajů i Fox News, zaslepená mluvčí Bílého domu rozhodnutí nevpustit novinářku na akci ale obhajovala.

»To, že je Bílému domu některá otázka týkající se aktuálních událostí nepříjemná, ještě neznamená, že ta otázka není důležitá a neměla by být položena,« uvedla v reakci na kauzu CNN. Rozhodnutí nevpustit Collinsovou na akci pro novináře stanice označila za odvetné opatření, které nesvědčí o otevřeném a svobodném tisku.

Předseda Asociace zpravodajů v Bílém domě Olivier Knox rozhodnutí Trumpových lidí zabránit Collinsové v účasti na akci pro novináře odsoudil. »Tento způsob odplaty je zcela nevhodný, pošetilý a slabý,« uvedl. Solidaritu se CNN vyjádřil i Jay Wallace, ředitel a šéfredaktor Fox News, oblíbené stanice prezidenta Trumpa, který se postavil za »právo našich novinářů na plný přístup jako součást svobodného a ničím neomezeného tisku«.

Collinsová se Trumpa snažila zeptat na tajně pořízenou nahrávku, na které prezident hovoří o platbě v hotovosti jako možnosti, jak se vypořádat s kauzou někdejší modelky z Playboye Karen McDougalové. Ta tvrdí, že s Trumpem prožila milostný poměr v době, kdy mu jeho žena Melania porodila syna Barrona.

Trump místo svobody a demokracie ale už teď řeší, jak co nejvíc ušetřit na příští předvolební kampani. Jeho tým již začal přípravu na prezidentské volby v roce 2020 a pospíšil si objednat v Číně transparenty v obavě před jejich zdražením, až začnou platit nová cla na dovoz čínského zboží. Uvedla to ve čtvrtek agentura Interfax s odvoláním na média z východočínské provincie An-chuej.

Podle nich místní textilní továrna nečekaně jede na plné obrátky, aby vyrobila transparenty s Trumpovým volebním heslem Make America Great Again (Učiňme Ameriku opět velkou). Od března jich podnik vyrobil už 90 000 kusů.

Tak velkou zakázku, která přišla v době, kdy továrna neprožívá zrovna konjunkturu, si ředitelka podniku vysvětluje spěchem zákazníka, který se obává, aby americká cla nezdražila zboží dovážené z Číny. »Vše těsně souvisí. Připravují se s předstihem, aby využili skutečnosti, že cla se ještě nezvýšila,« řekla Jao Jüan-jüan.

Firma podle ní zvláště prosperovala od roku 2015, kdy si Trumpova kampaň u ní objednala transparenty se zmíněným heslem pro prezidentské volby, které se odehrály v listopadu 2016. Nicméně upozornila, že jestli americká cla porostou, nebude s to přijímat nové zakázky z USA.

Prezident Trump nedávno v rozhovoru s televizí CNBC prohlásil, že je připraven zatížit cly veškerý čínský dovoz do Spojených států. Peking okamžitě reagoval protiopatřením a obvinil USA z rozpoutání obchodní války.

Íránští vojáci se nebojí

Velitel íránských revolučních gard Kásem Solejmání pohrozil, že jeho vojáci jsou připraveni na střet se Spojenými státy. Reagoval tak na nedávné varování Trumpa před následky, pokud Teherán bude vyhrožovat USA (ačkoli si začal právě Trump).

Íránský prezident Hasan Rúhání ve středu poznamenal, že nemá zapotřebí komentovat Trumpovy »nesmyslné« výroky. Solejmání, který velí elitní jednotce Kuds, ale prohlásil, že jeho povinností jakožto vojáka je reagovat. »Jsme připraveni na střet s vámi,« citoval generála server yjc.ir, který je propojen s íránskou státní televizí. Šéfa Bílého domu Solejmání označil za hazardního hráče. Varoval, že pokud Trump začne válku, zničí vše, co má. »Vy víte, že tato válka zničí vše, co máte. Vy tuto válku začnete a my budeme těmi, kdo ji přivedou ke konci. Proto si musíte dávat pozor na urážení íránského lidu a prezidenta naší republiky,« prohlásil Solejmání. »Znáte naši moc v regionu a naše schopnosti v asymetrické válce. Budeme konat a budeme pracovat,« dodal velitel.

Roman JANOUCH