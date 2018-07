Ilustrační FOTO - Haló noviny

Střední Evropu čeká jeden z nejnáročnějších dopravních víkendů

Německo, ale i řidiče směřující z České republiky na jih Evropy čeká jeden z dopravně nejnáročnějších víkendů roku. Ve dvojici velkých spolkových zemí - v Bavorsku a v Bádensku-Württembersku - totiž začínají školní prázdniny. Největší komplikace německý autoklub ADAC očekává v odpoledních hodinách, a to ve všechny tři dny od pátku až do neděle.

"Kdo tento víkend musí na dálnici, potřebuje enormní trpělivost," varuje ADAC. Ve víkendovém provozu na sebe totiž narazí lidé mířící na dovolenou z dvojice jižních spolkových zemí i cestující ze spolkových zemí jako je Sasko, Hesensko nebo Dolní Sasko, kteří se naopak budou vracet zpět, protože zde brzy začne škola. Autoklub proto doporučuje s cestou vyčkat až na úterý nebo středu.

V Německu se varování před zácpami týká prakticky všech hlavních dálničních tahů, zejména pak těch směřujících ze severu na jih. Konkrétně jde třeba o dálnice A 1 mezi Kolínem nad Rýnem a Hamburkem, A2 mezi Dortmundem a Hannoverem, A 7 mezi Hamburkem a Füssenem na hranicích s Rakouskem nebo A 9 z Berlína do Mnichova.

Právě Berlín s Mnichovem a jejich okolí mají o víkendu patřit k dopravně nejproblematičtějším místům. Českým řidičům může zkomplikovat situaci silný provoz také na dálnicích A8, A 95 a A 96 směřujících z bavorské metropole k rakouským hranicím.

Zácpám zřejmě neunikne ani tato alpská země, v níž se problémy očekávají na dálnici A 1 mezi Salcburkem a Vídní i na dálnicích A 10 a A 13 směrujících k hranicím se Slovinskem, respektive Itálií. Komplikace lze očekávat i na rakouské dálnici A 9, která sever země přes Štýrský Hradec spojuje se Slovinskem. Rakouský autoklub ÖAMTC dále varuje před hustou dopravou směrem do Maďarska, neboť v Budapešti se o víkendu koná závod Formule 1, což se nepříznivě projeví na dálnici A 4 z Vídně na východ.

Dopravní situace nebude o moc lepší ani v Itálii či Slovinsku. V Itálii se čekají komplikace mimo jiné na dvojici dálnic směřujících od rakouských hranic na jih - A 22 a A 23.

Ve Slovinsku bude problematické spojení od rakouských hranic do Lublaně a dálnice A 2 směřující odtud do chorvatské metropole Záhřebu i spojení od Štýrského Hradce přes Maribor do Chorvatska. Zácpy se asi nevyhnou ani silnici E61 a dálnici A1, které tvoří spojnici mezi Rakouskem, Lublaní a slovinským přístavním městem Koper

Taktéž v Chorvatsku se čeká nával aut. Pocítí ho především řidiči na dálnici A 1 mezi Záhřebem, Zadarem a Splitem. ADAC zde varuje zejména před zácpami u mýtných bran. Komplikované bude také spojení mezi Záhřebem a Rijekou, jakož i cesta odtud do italského Terstu. Jednoduché to řidiči nebudou mít ani na komunikacích vedoucích podél pobřeží a v okolí Plitvických jezer.

(čtk)