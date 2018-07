Ing. Vlastimil Rasoch (vlevo) a Jelle Bos. FOTO - autor.

Rozhovor s Vlastimilem Rasochou, místopředsedou Českého bramborářského svazu

Brambory jsou zatím nedoceněnou superpotravinou

Prý se opět připravuje pravidelné setkání pěstitelů brambor...

Na Českomoravské vysočině se už staly letní Polní dny o bramborách tradicí. Do Olešné, do Humpolce a na jiná místa každoročně přijíždějí pěstitelé brambor, kteří nezapomínají, že naše brambory patří k novému životnímu stylu. Kdysi jsme patřili k evropské špičce, tři produkční okresy Havlíčkův Brod, Jihlava a Poprad zajistily soběstačnost v zásobování bramborami pro výživu i pro zemědělství. Ale potom jsme kormidlo předali jiným.

Vraťme tento dávný odkaz dnešku. Brambory jsou nejlepším potravinovým koncentrátem na světě a jsou levným zdrojem energie a nutričně významných látek.

Co pro výživu obyvatel brambory znamenají?

Brambory jsou domácí vysoce zdravou potravinou, obsahující řadu prospěšných látek. A jsou zároveň i chutnou zeleninou. Dnes si více než jindy uvědomujeme, že pěstování brambor není ovlivněno jen povětrnostními podmínkami, ale mnohdy i nekvalitními a levnými dodávkami brambor z dovozu. Ten stále rok od roku roste. Platí to i o raných – nových bramborách. Chceme, aby čeští spotřebitelé měli možnost ochutnat opravdu čerstvé brambory a nemuseli se spoléhat na tzv. rané brambory z Egypta. Ty naše mají nezaměnitelnou chuť a jsou vhodné pro řadu jednoduchých kuchyňských úprav. Při nákupu je nelze nepoznat, mají uzavřenou loupající se slupku. Rané však nejsou určeny pro skladování. To nemohou nahradit brambory odjinud.

Úspěšně spolupracujete s významným odborníkem, s ředitelem HZPC Holland Jelle Bosem z Holandska. Letos jste se zúčastnil květnového Světového bramborářského kongresu v Peru. Jaké jsou nové trendy?

Měli bychom si uvědomit všechny souvislosti co nejdříve. I v zemědělství platí, že kdo chvíli stál, už stojí opodál. Brambory patří společně s kukuřicí, pšenicí a rýží mezi čtyři světově nejdůležitější plodiny. Od roku 1994 se jejich celosvětová produkce zvýšila z 230 milionů tun na 400 milionů tun, tedy více než o 30 procent. Nárůst zaznamenala zejména Asie (Čína a Indie). Z toho důvodu, že nutriční hodnota z hlediska makro i mikro živin vyprodukovaná z jednoho hektaru je 2krát až 3krát vyšší než u obilnin. Nejvíce brambor se pěstuje v Asii (42 %), v Evropě (39 %), v Americe (13 %) a zatím nejméně v Africe a Oceánii (6 %). Brambory vždy hrály a budou hrát důležité místo z hlediska zajištění potravinové bezpečnosti. To bude velmi důležité i v budoucnu, zvláště když si uvědomíme, že počet obyvatel na Zemi do roku 2050 překročí hranici devíti miliard.

V čem spatřujete největší význam pěstování brambor?

Hlavní je jejich nutriční hodnota. Ne nadarmo se o nich říká, že jsou největší vitamínovou pilulkou na světě, která může díky obsahu mikroživin (např. zinku a železa), vitamínů (např. vitamínu C), dalších antioxidantů a esenciálních aminokyselin pomoci kromě jiného i s bojem s tzv. skrytým hladem, tedy nedostatečným příjmem výše uvedených prvků. Čínská vláda výrazně podporuje rozvoj pěstování brambor. Také OSN prostřednictvím FAO podporuje program, kde se zdůrazňuje význam brambor zejména jako vynikající potraviny z hlediska zdravotních efektů.

Proč si letos zvolil svět k jednání o bramborách právě Peru?

Stalo se tak jistě z mnoha důvodů. Peru je místo, kdy byly před tisíci lety lidmi, žijícími ve značném počtu na vysočině v Andách, brambory domestikovány. Přes náročné přírodní podmínky zabezpečují Peruánci více než z poloviny svou potravinovou soběstačnost. Peruánská gastronomie se stává ve světě stále populárnější. A to i díky neuvěřitelně rozmanitému množství potravin, které se odtud začaly šířit do širého světa. Je to například zcela určitě guinoa a další »superpotraviny«. Kdyby byly brambory objeveny dneska, byly by k takovým určitě přiřazeny.

Z čeho takové zařazení brambor vyplývá?

Z peruánského rokování světového bramborářského kongresu vyplynuly důležité závěry. V rozvojovém světě dochází v posledních letech k velkému nárůstu pěstitelských ploch a k nárůstu spotřeby brambor. Naopak v rozvinutém světě je tendence ke stagnaci, nebo dokonce ke snížení spotřeby brambor. Na druhé straně je dobrou zprávou, že se spotřebitelé ve vyspělém světě začínají ke konzumaci čerstvých brambor vracet. Mnozí označují tuto skutečnost za bramborovou revoluci. Spotřebitelé i odborná veřejnost si postupně uvědomují, že brambory připravené tradičním způsobem přinášejí konzumentům mnoho zdravotních benefitů. Jako obvykle patří k nositelům těchto změn USA. Zvláště Kalifornie a Florida. Místa proslulá tendencemi ke zdravému životnímu stylu. Brambory tam považují za vynikající zeleninu. Odtud se tento trend šíří i do dalších zemí.

Proč tomu tak je nyní po mnoha zvratech, které jsme zažili a dosud i u nás prožíváme?

Spotřebitelé od brambor očekávají kromě výborných nutričních hodnot a chuti také zdravotní nezávadnost, čerstvost a jednoduchou a rychlou přípravu v kuchyni. Aby toho bylo dosaženo, je nutno brambory pěstovat, pokud je to z hlediska pěstitelských podmínek možné, co nejblíže ke spotřebiteli.

Brambory dovážíme z Polska, Španělska, Egypta, do našich bývalých produkčních oblastí je přivážíme i z míst, kde by mohli pěstovat jiné plodiny. Nad kvalitou vítězí u spotřebitele cena. Konkurence je v tomto směru nemilosrdná.

V současné době organizuje Český bramborářský svaz již druhým rokem s finanční podporou ministerstva zemědělství projekt s názvem Brambory - zdravá zelenina. V Německu je kladen jasný důkaz na regionalizaci pěstování i v rámci jednotlivých spolkových zemí. Tuto šanci máme i u nás. I my v Českém bramborářském svazu usilujeme o zavedení integrované produkce konzumních brambor. Tím chceme zabezpečit kvalitní a nezávadné brambory. Z pohledu jednoduchosti a rychlosti přípravy v kuchyni je jasným směrem příprava brambor ve slupce, bez loupání na jedné straně, nebo naopak koupě již oloupaných čerstvých brambor na straně druhé.

Jak se svět brambor staví k barevným bramborám?

Fenoménem dneška je prodej barevných brambor. Obsahují vyšší množství antioxidantů. Propagátorem tohoto směru jsou USA. Zde se dokonce začaly prodávat odrůdy pocházející přímo z jihoamerických And.

Mohou brambory obstát vůči jiným pokrmům?

Už se tak stalo. V přílohách začínají konkurovat pečivu a těstovinám. Je to proto, že brambory mají nižší nejenom kalorickou hodnotu a lepší dietetické vlastnosti, ale mají i vyšší sytící index. Brambory lze využít i k přípravě snídaní a nahradit jimi tak dosud hojně konzumované obiloviny. Ve Spojených státech je takové využíváni brambor velmi podporované diabetology. Přispěly k tomu mimo jiné poznatky ohledně tzv. resistentního škrobu, který brambory obsahují a který je vhodný pro střevní mikroflóru. Má podobný účinek jako vláknina.

Zdeněk HRABICA