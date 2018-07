Ilustrační FOTO - Haló noviny

Většina nezaměstnaných nechce pracovat, míní Češi

Více než polovina občanů ČR si myslí, že většina nezaměstnaných nemá zájem pracovat. Vyplývá to z červnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění. Je to dosud nejvyšší podíl, proti roku 2015 se zdvojnásobil.

Veřejnost tak podle autorů průzkumu z období od 16. do 26. června, a zúčastnilo se ho 1078 obyvatel ČR ve věku od 15 let, reaguje na nízkou míru nezaměstnanosti a relativně velkou nabídku pracovních míst. V červnu byl v ČR podíl lidí bez práce nejnižší od června 1996, nezaměstnanost podle úřadu práce klesla na 2,9 procenta. Že nezaměstnaní nemají zájem pracovat, míní 57 % dotázaných, což je nejvyšší údaj za posledních 21 let. Dalších 29 % se domnívá, že většina nezaměstnaných si není schopna sehnat vhodnou práci a asi 10 % vyjádřilo názor, že většina nezaměstnaných nemůže sehnat žádnou práci.

»Z mých zkušeností z návštěv na úřadech práce vyplývá, že až polovina nyní nezaměstnaných nechce pracovat. Většina má jen základní vzdělání, mnozí se třeba blíží důchodovému věku. Na některých místech už vyrůstá třetí generace nepracujících a děti z těchto rodin ani neznají, co to znamená, když jejich rodiče jdou do práce,« reagovala na průzkum místopředsedkyně hospodářského výboru Sněmovny Květa Matušovská (KSČM). Poznamenala, že na druhé straně by mnozí, např. handicapovaní, rádi pracovali, ale vhodnou práci neseženou.

Současnou míru nezaměstnanosti vnímají téměř tři pětiny lidí jako přiměřenou, necelá čtvrtina jako příliš nízkou a desetina za příliš vysokou. Proti loňsku podíl těch, kteří hodnotí nezaměstnanost jako příliš vysokou, klesl o pět procent, za tři roky jde pak o pokles o 38 procent. »Jde o zatím nejnižší procentní podíl odpovědi ‚příliš vysoká nezaměstnanost‘ za čtrnáctileté období, kdy se hodnocení míry nezaměstnanosti zjišťuje,« uvedlo CVVM. Podíl těch, kteří hodnotí úroveň jako příliš nízkou, meziročně vzrostl na dvojnásobek. Podle průzkumu je to nejvyšší hodnota od počátku měření v roce 2003.

Šetření rovněž ukázalo, že mezi českými občany převládá názor, že nezaměstnanost v ČR zůstane v příštích dvou letech přibližně na stejné úrovni, ke kterému se přiklonila polovina respondentů. Přibližně čtvrtina oslovených se domnívá, že nezaměstnanost v příštích dvou letech poroste a 12 % lidí očekává další pokles nezaměstnanosti. Autoři průzkumu podotkli, že je to trochu v rozporu se zjištěním, že více než dvě třetiny z nich mají názor, že nezaměstnaní nemají zájem pracovat.

(ku)