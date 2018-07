Ilustrační FOTO - Pixabay

Přestanou dělat průvodci-neználci ČR ostudu?

Průvodcovská činnost by měla být přeřazena z volné do vázané živnosti. Tak to v ČR bylo až do konce roku 2007, kdy novela živnostenského zákona provedla výrazné změny v zařazení řady živností. O návrat po nedobrých zkušenostech z praxe usiluje Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

Pražští zastupitelé návrh předložili k projednání Sněmovně. V uplynulých deseti letech totiž mnohé organizace působící v cestovním ruchu a průvodcovské činnosti doporučovaly zařadit průvodcovskou činnost do zákonem upravených živností, kdy je nezbytné prokázání příslušného vzdělání a praxe v oboru, případně aby město problematiku průvodců působících na území Prahy řešilo vydáním obecně závazného právního předpisu. Pro takový postup však hl. m. Praha nemá zmocnění. »Zájmem průvodců, jejich sdružení a logicky i dotčených orgánů nejen hlavního města Prahy je, aby kvalitní činností odborně zdatných průvodců byly poskytovány takové služby, které by odpovídaly významu kulturního dědictví ČR. Ta se řadí svým kulturním, ale i přírodním bohatstvím, historií mezi světové kulturní velmoci a tomuto postavení by měla odpovídat i úroveň informací, které jsou o ní, jejích památkách, tradicích, ale i současnosti poskytovány,« odůvodňuje pražské zastupitelstvo požadavek na změnu živnostenského zákona.

»To, že se poslanci budou na základě zákonodárné iniciativy hlavního města konečně zabývat situací průvodců, vítám. Sama jsem k tomu vyzývala v minulém volebním období ve Sněmovně tehdejší ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou, na pražském zastupitelstvu jsem kvůli tomu interpelovala primátorku Adrianu Krnáčovou, náměstkyni pro ekonomiku i radního pro kulturu,« řekla našemu listu exposlankyně, pražská zastupitelka Marta Semelová (KSČM) s tím, že problém vznikl přijetím novely živnostenského zákona a zrušením nařízení vlády se seznamem vázaných živností, jejichž výkon mohou zajišťovat pouze lidé splňujícími odbornou způsobilost. »Úprava přeřadila průvodce cestovního ruchu do volné živnosti a zrušila požadavek doložit ukončené středoškolské vzdělání, profesní zkoušku či vyšší vzdělání v oboru a znalost cizího jazyka. Toho okamžitě využili ziskuchtiví podnikatelé,« zdůraznila Semelová.

Konec ostudných amatérů

Pražští zastupitelé navrhují, aby vznik živnostenského oprávnění pro tuto živnost byl vázán na vysokoškolské, vyšší odborné nebo střední vzdělání v oboru historie nebo cestovního ruchu, případně absolvování příslušné rekvalifikace nebo odborné kvalifikace pro uvedenou pracovní činnost nebo profesní kvalifikace podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Vzhledem k tomu, že živnostenský zákon stanoví pouze podmínky pro vznik živnostenského oprávnění pro podnikatele, nikoli pro vlastní výkon podnikatelské činnosti, novela současně navrhuje, aby nová vázaná živnost Průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu byla zařazena i do přílohy k živnostenskému zákonu, v níž jsou uvedeny živnosti, jejichž výkon může podnikatel zajistit pouze lidmi splňujícími stanovenou odbornou způsobilost. Pro průvodcovskou činnost v oblasti cestovního ruchu se stejně jako pro vznik živnostenského oprávnění navrhuje příslušné vzdělání v oboru historie nebo cestovního ruchu.

»V turisticky atraktivních lokalitách, v městských památkových rezervacích a v místech zapsaných organizací UNESCO na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví dnes vykonávají tuto činnost amatéři bez potřebných znalostí. Jedná se o cizince pobývající v ČR na základě turistického víza, kteří vykládají nesmysly, protože nemají o našich historických, kulturních či přírodních reáliích ani ponětí,« tvrdí Semelová. Podle ní se však příležitosti chopily i různé organizované společnosti, které průvodcovství nabízejí pod svými pestrobarevnými deštníky v centru Prahy jako »bezplatnou« službu, ovšem v samém závěru za tučné spropitné od každého z turistické skupiny. Uvedla, že profesionální průvodci, odvádějící svoji práci se znalostí a na vysoké úrovni, kteří ze svých příjmů odvádějí daně a pojistné, jim těžko mohou konkurovat. »Důsledek je fatální i pro pověst hlavního města. Doufám proto, že se konečně pohnou ledy a dojde ke změně,« konstatovala Semelová.

V EU neplatí stejná pravidla

Země Evropské unie přistupují k výkonu činnosti průvodce v cestovním ruchu rozdílně. V některých je průvodcovská činnost ponechána volně bez specifických požadavků, v jiných se naopak průvodcovství bere jako otázka veřejného zájmu a významu, zejména v souvislosti s ochranou kulturního a historického bohatství. Proto jsou pro výkon této činnosti stanoveny speciální, především kvalifikační požadavky. Z 28 členských států je činnost průvodce cestovního ruchu tímto způsobem regulována ve 13 zemích - Francii, Chorvatsku, Itálii, Kypru, Litvě, Maďarsku, Maltě, Rakousku, Rumunsku, Řecku, Slovensku, Slovinsku a Španělsku. Mezi státy, které činnost průvodců v cestovním ruchu neupravují, resp. nestanoví povinné zákonné předpoklady pro výkon této činnosti, případně požadavky na splnění určitých kvalifikačních podmínek ponechávají na úrovni profesních sdružení či asociací, patří Německo, Dánsko, Estonsko, Velká Británie, Polsko a Portugalsko.

