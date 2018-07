Ilustrační FOTO - Pixabay

Rybníky v Kobylicích benediktinů

Rybníky v Kobylicích v Královéhradeckém kraji jsou původním historickým majetkem benediktinského řádu. Usnesením to potvrdil Nejvyšší soud.

Zahrnutí rybníků do privatizačního projektu Rybářství Chlumec nad Cidlinou na začátku devadesátých let tak bylo protizákonné, nyní se zpět vrátily do majetku státu a řeholníci budou usilovat o jejich restituci.

Akciová společnost Rybářství Chlumec získala rybníky o rozloze 17 hektarů v roce 1993 privatizací majetku Státního rybářství Chlumec nad Cidlinou. Podle soudu ale neměly být rybníky akciové společnosti nikdy převedeny. V té době totiž platil zákaz převodu církevního majetku, a to do té doby, než bude přijat zákon o církevních restitucích. Tato norma nabyla účinnosti v roce 2013. Všechny řeholní řády se díky ní mohou určovací žalobou domáhat svého historického majetku, uvedla ČT.

Společnost se u soudu bránila tím, že se o rybníky stará nepřetržitě 20 let, za tu dobu na ně podle rybářství nikdo nevznesl žádný nárok. Pokud rybníky jako bývalý církevní majetek nabyla privatizačním projektem, šlo o chybu státu, míní firma.

(zku)