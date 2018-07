Krym nejsou Sudety

Někdy z rozhovoru na určité téma bezděčně vypadnou odpovědi na některé jiné nastolované otázky. A jsou to odpovědi začasto svěží, protože vybočují z mainstreamu. Tak například ti z nás, kteří pečlivě sledovali helsinské jednání ruského a amerického prezidenta, si v rámci kontinuálního zpravodajství veřejnoprávní televize vyslechli i zajímavé názory bývalého diplomata a velvyslance, dnes pedagoga diplomatické akademie Jaromíra Novotného - na Krym či Kosovo, Ukrajinu (»černá díra na peníze Západu«), sankce proti Rusku (»nefungují«) i zbrojení Německa (»v historii Němci již dvakrát zbrojili a byly z toho dvě světové války«). Měla jsem možnost si s panem Novotným před časem vyměnit pár vět na jedné veřejné besedě, kde se jako diskutující vyjadřoval o zahraniční politice, a bylo to stejně otevřené, jak se stalo i v televizním studiu. V něm Novotný vysvětlil, že Krym nebyl Ruskem zabrán, jak zní stále omílaný západní úzus. Existovala platná krymská ústava v rámci Ukrajiny, která obsahovala i paragraf umožňující vyhlásit nezávislost. Referendum proběhlo na základě krymské ústavy, Krym měl autonomii. Krym se přihlásil k Rusku a Rusko souhlasilo s tím, že ho přijme.

Je asi zřejmé, co tato stanoviska, v klidu a pohodě vyřčená, způsobila na straně moderátora. Vykoledovala si nálepku »minimálně velmi sporná« a ještě následovala poznámka (snažící se Novotného snad diskreditovat?), že interpretuje názory ministra Lavrova. Host trval na podstatě problému a vrátil se hlouběji do minulosti. Všechny tyto jevy mají totiž původ ve vzniku a uznání samostatného státu Kosovo. Tam se začal trhat pytel… To začal západní svět. Rusko na nebezpečí plynoucí z tohoto precedentu upozorňovalo, poznamenal Novotný.

Ani tradiční otázka, která již v ČT zazněla mnohokrát, srovnání krymské situace s požadavky tzv. Sudet v rámci první Československé republiky, Novotného nevyvedla z konceptu. Sudety nebyly autonomní oblastí, byly to kraje, jež neměly žádné autonomní orgány. A ostatně samotný pojem Sudety během ČSR neexistoval, je to výmysl třetí říše. Německé strany byly zastoupeny v čs. parlamentu, dodejme, že němečtí politici byli také v čs. vládě. Na rozdíl od toho Krym měl své orgány, svého prezidenta, svůj parlament – to vše v rámci platné ukrajinské ústavy. Tím Novotný logicky vysvětlil, že pokusy o nalézání shody mezi nestoudnými požadavky čs. Němců, kteří se stali pátou kolonou hitlerovského Německa s cílem zlikvidovat ČSR, a požadavky krymských obyvatel vyplývajícími z jejich autonomie nelze ztotožňovat!

Teď jen doufám, že jako televizní divačka a koncesionářka budu moci názory pana Jaromíra Novotného v publicistických pořadech ČT i nadále slýchat…

Monika HOŘENÍ