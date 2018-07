Servilnost a Jeho Milost kníže

Ve čtvrtek dopoledne nás zpravodaj České televize dovedl na Šumavu. Stáli jsme, tedy my diváci ČT, společně s ním »pár kroků« od Lipenského jezera, u tzv. Želnavského smyku začínajícího u Schwarzenberské stoky, který se začne postupně znovu zprovozňovat, aby sice už nesloužil k hospodářskému splavnění kmenů ze schwarzenberských lesů k schwarzenberským pilám, ale nám turistům jako atrakce a připomenutí minulosti. Dnes úsek, který bude zřejmě první opravován, patří Vojenským lesům a jeho zprovoznění bude stát osmdesát osm milionů korun.

Televize nám představila i hlavní aktéry rekonstrukce. Jedním z nich byl i ředitel od Schwarzenberga. Náležitě pyšný na svou funkci, se nám svěřil, že ho vlastně do ní jmenoval i se souhlasem bavorské strany »Jeho Milost kníže Karel… Schwarzenberg« (ty tečky znamenají další křestní jména, jak bývalo u vysoké šlechty zvykem).

Pro zástupce Vojenských lesů měl redaktor několik otázek. Zvláště ho zajímala předlistopadová minulost kanálu. Dozvěděl se, což beze sporu věděl, že se sem nesmělo, protože tady byla blízkost hranice a hranice v době »studené války« byla střežená. Jenže šlo jen o naši ochranu. O opatření na hranicích na straně druhé se nehovořilo. I to mělo své příčiny. »Televize vítězů« ono období vnímá jako »minulost hanby« a to se přece Rakouska netýká. Zástupce Vojenských lesů zřejmě nesplnil zadání. Jen konstatoval fakta. Byla doba dvou rozdělených světů, zřejmě to chápal. Snad proto redaktor raději přešel v souvislosti s obnovou Želnavského smyku k jiným otázkám.

Lépe mu vyhovoval pan schwarzenberský ředitel a jeho titulování. On to totiž byl, kdo neváhal »velkomožného pána« nazvat výše zmíněnou servilností. »Jeho Milost« je pro některá směrem nahoru »hrbící se záda« typická. Byla to vlastnost panských slouhů před rokem tisíc devět set osmnáct. Po 28. říjnu však zákonem č. 61/1918 ze dne 10. prosince bylo, dá se říci z iniciativy prezidenta Masaryka, takové titulování zrušeno. Dokonce po určitý čas platily i sankce za jejich užívání. Reportér pana ředitele však nenapomenul, jako by bylo normální hovořit o »jeho Milosti knížeti« a jako bychom se vraceli do období před sto lety.

Jenže od té doby nás dělí právě sto let. Uvědomují si to v České televizi?

Jaroslav KOJZAR