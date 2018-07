Ilustrační FOTO - Haló noviny

Vyslechli, koho mohli, pokračování v srpnu

Guvernér centrální banky Jiří Rusnok ani bývalý ministr Miroslav Grégr nebyli po výslechu před sněmovní komisí k privatizaci těžební společnosti OKD k novinářům sdílní. Rusnok poukázal na to, že jednání komise je uzavřené, Grégr se s novináři nebavil vůbec.

Jiří Rusnok, který v minulosti působil jako ministr financí v kabinetu Miloše Zemana a poté byl necelý rok šéfem resortu průmyslu a obchodu ve vládě Vladimíra Špidly, strávil před komisí přes hodinu. Co poslancům říkal, nechtěl novinářům s ohledem na uzavřené jednání komise prozradit. Řekl pouze, že poslanci se ho ptali na to, na co se ptát mají. »To je jejich role. Detaily vám sdělovat nemůžu, protože je to uzavřené. Ptali se mě na to, co si pamatuju, a já sem jim řekl, co si pamatuju. Co si nepamatuju, jsem jim neřekl. Tím to skončilo,« řekl.

Po Rusnokovi předstoupil před členy komise Miroslav Grégr, který řídil ministerstvo průmyslu a obchodu v Zemanově kabinetu. Vypovídal zhruba stejnou dobu jako Rusnok, dolní komoru opustil bočním vchodem a novinářům se vyhnul.

Předseda komise Lukáš Černohorský (Piráti) novinářům řekl, že Rusnok a Grégr mluvili o období, kdy stát ztratil v OKD majoritu, což bylo ve druhé polovině 90. let, a před tím, co prodal zbývající podíl. Doplňovali podle něj i detaily, které nebyly součástí písemných dokumentů.

Za velice zajímavé označil vystoupení obou bývalých ministrů před komisí její člen Leo Luzar (KSČM). »Oba pánové představují výrazné osobnosti české politické scény. Oba dva hovořili velice zajímavě, jejich informace dokreslily věci, které už komise slyšela i z jiných úst, a pomohly objasnit situaci, v níž se nacházely vlády v tehdejší době,« řekl Haló novinám.

Stát rozdával akcie OKD zadarmo

Odpoledne se před komisi dostavil bývalý premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Novinářům při příchodu do Sněmovny zopakoval, že prodej menšinového státního podílu v těžební společnosti OKD firmě Karbon Invest Viktora Koláčka a Petra Otavy se uskutečnil v souladu se zákonem a soutěžními pravidly. Následný přeprodej nabyvatelské firmy skupině finančníka Zdeňka Bakaly ho prý velmi překvapil. Koláček a Otava podle něj žádným způsobem nesignalizovali ministerstvu financí ani vládě, že si nechtějí OKD ponechat.

Sobotka upozornil na to, že privatizace OKD začala už začátkem 90. let, kdy byly do společnosti vloženy i desítky tisíc hornických bytů. Zásadní zlom podle něho přišel v roce 1996. »Stát rozdával akcie OKD zadarmo tak dlouho, až přišel o majoritu,« řekl. »Je absurdní, že je kritizováno naše rozhodnutí, kdy jsme za minoritní podíl dostali více než čtyři miliardy korun,« dodal. Menšinový podíl stát prodal v roce 2004, Sobotka byl tehdy ministrem financí. Stát tehdy už podle Sobotky nemohl firmu OKD ovlivňovat, privatizace minoritního Karbon Investu byla podle něho logická, když tato firma už OKD kontrolovala.

Výsledky do poloviny října

Členové komise mají prověřit převod státních akcií OKD do vlastnictví jiných osob, zejména prodej minoritního podílu v roce 2004. Komise se zaměřuje také na snížení základního jmění černouhelné společnosti ve druhé polovině 90. let, kterým stát přišel o možnost firmu kontrolovat. Předmětem poslaneckého zkoumání je také plnění závazků nabyvatelem akcií ze smlouvy z roku 2004 a příčiny úpadku OKD a odpovědnosti státních úřadů a osob.

Komise tento týden vyslechla několik bývalých politiků a státních úředníků z doby, kdy se o privatizaci OKD rozhodovalo. Řada pozvaných se ale omluvila a někteří na oznámení vůbec nereagovali. Komise proto bude ve výsleších pokračovat v srpnu. »Pokud se nám podaří vyslechnout všechny svědky, výsledky bychom mohli předložit v termínu, to znamená někdy v polovině října, pokud ne, bude komise žádat o posunutí termínu,« uvedl Luzar.

(jad)