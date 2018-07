FOTO - Pixabay

Ruští komunisté odmítají penzijní reformu

Více než 12 000 lidí se v sobotu podle nezávislých odhadů sešlo v Moskvě na demonstraci proti záměru vlády zvýšit důchodový věk.

Při akci, jejímž organizátorem byla komunistická strana, se objevily i velmi kritické výzvy, například k odvolání premiéra Dmitrije Medveděva či k rozpuštění Státní dumy, dolní komory parlamentu. Informovala o tom ruská média.

Duma 19. července schválila v prvním čtení kontroverzní vládní návrh zákona o důchodové reformě, který počítá s postupným zvýšením věku pro odchod do penze. Do roku 2028 by měl u mužů vzrůst z nynějších 60 let na 65 a u žen do roku 2034 z 55 na 63 let. Druhé čtení v dolní komoře se předpokládá na podzim.

Prodloužení aktivního pracovního věku vyvolalo v Rusku protesty už na jaře záhy po oznámení, že se taková změna chystá, a poprvé po dlouhé době snížilo popularitu prezidenta Vladimira Putina, přestože se Kreml k přípravě tohoto opatření nezná. Pozdější odchod do důchodu odmítá podle průzkumu kolem 90 % Rusů.

Ministerstvo vnitra se pokusilo tvrdit, že se na sobotním mítinku, který v metropoli zorganizovali komunisté, sešlo asi 6500 lidí. Nezávislé zdroje agentury RBK a deníku Kommersant však odhadly, že protestovat přišlo více než 12 000 demonstrantů.

Na transparentech účastníků se podle Kommersantu skvěly nápisy jako například »55 let… ani o minutu déle« nebo »Ne penzijní genocidě«, ale rovněž »Pryč s medvědí vládou a dumou« v narážce na jméno předsedy vlády Medveděva.

»Rusko postihly tři pohromy, které zasáhly všechny rodiny: Velká vlastenecká válka, privatizace a nyní je to zvýšení důchodového věku,« řekl v projevu předseda komunistické strany Gennadij Zjuganov. Prohlásil také, že podobné akce jako ta v Moskvě se v neděli konaly v 50 dalších ruských městech.

Přepokládá se, že nakonec bude důchodová reforma změkčena a více rozložena v čase, takže se téměř nedotkne lidí, kteří budou odcházet do penze v příštích třech letech, několik dalších ročníků ji pocítí omezeně.

(pe, čtk)