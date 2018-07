FOTO - archiv

Babyboxy plní svou funkci

Do břeclavského babyboxu někdo v noci na neděli odložil novorozeného chlapce. Dítě, které váží 2200 gramů a měří 46 centimetrů, je v pořádku, bylo jen lehce podchlazené. Dostalo jméno Pavel po lékaři, který novorozence z babyboxu vyjmul.

Jde o první děcko odložené v břeclavském babyboxu, který byl v tamní nemocnici zprovozněn koncem roku 2015. Naší redakci to oznámil zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess, který je současně předsedou Nadačního fondu pro odložené děti Statim.

Chlapec je celkově 173. dítětem odloženým v babyboxu za třináct let fungování této sítě u nás, jedenáctým odloženým letos. »První břeclavské děťátko do babyboxu vstoupilo v 7.27 hodin, zcela nahé, zabalené v bílém prostěradle, s pupečníkem ošetřeným sponkou do vlasů,« uvedl Hess. Mezi odloženými dětmi převládají holčičky, kterých už je 99 (poměr dívek a chlapečku je 99:74).

Myšlenka na babybox v Břeclavi vznikla poté, co se v únoru 2015 zjistilo, že matka v Dolních Dunajovicích na Břeclavsku zavraždila tři svá novorozeňata. Stejný případ se přitom stal o dva roky dříve i v nedalekých Vlasaticích. Posledním moravským městem bez babyboxu je podle Hesse Vsetín. Podle dohody se starostou Jiřím Růžičkou bude vsetínský babybox otevřen 27. září v poledne v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi. »Vsetínská nemocnice zřízení babyboxu několik let urputně odmítala, a tak jsme se snažili s pracovníky azylového domu a především se starostou Vsetína najít náhradní místo,« vysvětlil Haló novinám Hess.

Minulý týden byl také využit babybox v Havlíčkově Brodě. Do této vyhřívané schránky umístěné na nemocnici někdo ve čtvrtek 26. července odložil zdravou novorozenou holčičku. Od zprovoznění v roce 2012 to zde bylo páté odložené dítě.

Předejít ohrožení odkládaných dětí

První babybox byl v ČR zprovozněn v červnu 2005 v GynCentru v pražském Hloubětíně. Babyboxy mají předejít ohrožení zdraví a životů odkládaných dětí. Když je do něj vloženo dítě, zapne se vyhřívání, ventilace a s mírnou prodlevou i alarm, který upozorní personál zdravotnického zařízení. Schránky jsou rovněž umístěny tak, aby se lidé nemuseli bát, že je při odkládání dítěte někdo uvidí. Odložení dítěte do babyboxu není trestným činem. Babyboxy mají i své kritiky, těch je stále méně.

(mh)