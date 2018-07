FOTO - Pixabay

Léto prozatím hlásí: Povětšinou spokojenost

Správci památek a provozovatelé koupališť a kempů v ČR jsou s dosavadní podobou letní sezony většinou spokojeni. Příznivé počasí jde ruku v ruce se zájmem lidí o památky a zařízení pro trávení dovolené a prázdnin. Další zájem povzbudí i Hradozámecká noc na konci srpna.

Památky v Ústeckém kraji spravované Národním památkovým ústavem (NPÚ) navštívilo od března do června 96 000 lidí, zjistila ČTK. Meziročně jde o 14procentní nárůst, řekl Tomáš Pospíšil z NPÚ. Oblíbenou a vyhledávanou památkou v tomto kraji je hrad Házmburk v Českém středohoří. Od března do července jej navštívilo o 21 procent lidí víc než loni za stejné období. »Lidé se na náš hrad, který je nepřehlédnutelnou dominantou dolního Poohří, vrací opakovaně. Vycházíme návštěvníkům vstříc také prodlouženou otevírací dobou až do 18.30,« uvedla kastelánka Házmburku Miriam Němcová.

Oblíbenou památkou je také zámek Ploskovice, ve kterém se návštěvníci mohou v horku i ochladit v umělých vodních jeskyních. »Mnoho návštěvníků poznává zámek i díky českým pohádkám, které se zde natáčely - Princ a Večernice, Jezerní královna, Čertova nevěsta aj.,« vysvětlila kastelánka Jana Zimandlová. Skokanem sezony se stal zámek Stekník u Žatce. Oproti loňskému období od března do července dorazilo na zámek o 40 procent návštěvníků více.

S návštěvností jsou spokojeni také provozovatelé koupališť a kempů. Autokemp Kamencové jezero na Chomutovsku je vyhledávaným cílem. Kemp nabízí nové lanové centrum, čistou vodu na koupání a ubytovaní si chválí úklidové služby v kempu. Na Teplicku vyhledávají milovníci kempování Eurocamp Barbora u vodní nádrže Barbora. Jeho provozovatel si rovněž letošní sezonu pochvaluje. Vyhledávaným cílem je i Národní park České Švýcarsko.

Hradozámecká noc

Do Hradozámecké noci (z 25. na 26. srpna) se v Ústeckém kraji zapojilo 11 památek. Návštěvníci si budou moci prohlédnout zámky Benešov nad Ploučnicí, Duchcov, Jezeří, Krásný Dvůr, Libochovice, Ploskovice, Stekník, Velké Březno, hrad Házmburk, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě a skanzen Zubrnice.

Provozovatelé koupališť, muzeí či památek v Pardubickém kraji hodnotí sezonu v polovině léta jako poměrně zdařilou. Jejich návštěvnost spíš roste. V parném a slunném dni přijde na chrudimské koupaliště kolem 1100 lidí, průměrná návštěvnost je 600 lidí. »Návštěvnost je pořád lepší než loni. Loni bylo horší počasí,« uvedl jednatel Sportovních areálů města Chrudim Luděk Morousek.

Hrad Svojanov na Svitavsku si každý rok připisuje stále vyšší návštěvnost. V půlce léta činí kolem 33 000 lidí, loni touto dobou byla o 4500 návštěvníků nižší.

S návštěvností jsou spokojeni i v Mladějově, kde je průmyslové muzeum a důlní úzkokolejná dráha, jež letos slaví 100 let a poprvé je v provozu v plné délce 11 kilometrů. Dobrovolníci zprovoznili poslední úsek do Hřebče. Odstávka trvala 15 let. Parní lokomotiva jezdí jen o vybraných víkendech, jede do Nové Vsi a pak se část vlaku vrací. Zbylé vagony s lokomotivou míří na Hřebeč. Součástí čtyř hodin cesty tam a zpět je hodinová prohlídka areálu, kde se těžily a zpracovávaly šamot a lupek.

Zámek Litomyšl letos slaví 450. výročí položení základního kamene. Kastelánka Zdeňka Kalová doufá, že se pořádání nových akcí pozitivně promítne do návštěvnosti. Zatím je vcelku dobrá. »Tři výstavy, Španělská noc, výročí bude přizpůsobena i Hradozámecká noc,« řekla Kalová. Za rok si zaplatí vstupenku na jeden z prohlídkových okruhů kolem 50 000 lidí, jinak si zámecký areál prohlédne tak třikrát víc lidí, dodala kastelánka.

Vedle velkého zájmu jsou regiony v turistickém ruchu, které nikdy rekordy trhat nebudou, míní majitel muzea řemesel v Letohradě na Chrudimsku Pavel Tacl. »Dřív jsem měl větší motivaci rozšiřovat muzeum, ale teď když vidím, jak je to přijetí u lidí vlažné, už tak nepospíchám,« řekl Tacl, přestože se mu vydařila řemeslnická sobota, kdy přišlo přes 4000 lidí. Kromě muzea podnikatel provozuje středověkou tvrz Orlice, kterou opravil. Je v ní ubytování i prohlídkové okruhy věnující se středověku.

Provozovatelé kempů ve Zlínském kraji si první polovinu léta pochvalují. Kempy jsou často plné. Se sezonou jsou spokojení také provozovatelé koupališť. Méně lidí než loni zatím přilákaly památky v regionu, zjistila ČTK. »Sezona je dobrá, lidí je hodně. Chatky jsou úplně obsazené, stanaři také jezdí,« uvedl provozovatel kempu u luhačovické přehrady Luboš Novosad.

Letní sezona se zatím vyvíjí dobře i pro městské bazény ve Zlíně, kde je návštěvnost zhruba podobná jako loni, spokojen je i provozovatel koupaliště v Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku.

Srpen lepší než červenec

»Již několik let sledujeme zajímavý trend, že srpen je u nás z pohledu návštěvnosti silnější než červenec. Je to zřejmě tím, že lidé se s příchodem léta těší na koupání u moře, kam zamíří na svou první dovolenou, a k nám pak přijíždějí na tu druhou. Nicméně ani tak si nemůžeme stěžovat, během červencových svátků jsme měli vyprodáno a v současné době se obsazenost pohybuje dle hotelu a dne ideálně od 70 do 100 procent,« je spokojen ředitel Resortu Valachy ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku Tomáš Blabla. Resort provozuje tři hotely s 300 lůžky. Rezervací na srpen podle Blably přibývá.

Méně návštěvníků zatím v porovnání s loňským červencem zavítalo na památky v regionu. Například kroměřížský zámek a tamní zahrady si loni v červenci prohlédlo téměř 39 000 lidí.

Stejnou nebo lepší sezonu než v minulých letech zažívají zatím o prázdninách provozovatelé kempů, koupališť či památek v Plzeňském kraji. Přičítají to příznivému počasí i lepší ekonomické situaci Čechů. »Velmi roste počet návštěvníků z asijských zemí, což je v Plzni vidět na každém kroku. Už to nejsou jen organizované skupiny, ale i individuální návštěvníci,« informovala ČTK ředitelka městské organizace Plzeň-Turismus Zuzana Koubíková. Hotely v Plzni byly v červnu i v prvních týdnech července plné. Číňané a Jihokorejci už jsou na druhém a třetím místě za Němci. Meziročně roste i návštěvnost zoo, i když tam převažují tuzemští návštěvníci. Domácí turismus podle Koubíkové také roste.

Návrat ke kempování

Spokojený je s vývojem sezony majitel kempu La Rocca v Konstantinových Lázních Vladimír Šabek. Kemp navštěvují z 90 procent české skupiny. »Češi se jednoznačně znovu vracejí ke kempování. Mladí s dětmi i lidé středního věku přijedou na kolech a mají s sebou stany. Střední třída jezdí do kempů úplně běžně,« uvedl. Velkou módou pro Čechy jsou v posledních letech karavany. Několik let přibývá také letních návštěvníků Šumavy, návštěvnická a informační centra očekávají, že návštěvnost letos meziročně vzroste až o 20 procent.

Velmi dobrou sezonu zažívá šumavský hrad Kašperk, ačkoli k němu nelze dojet autem, jen pěšky nebo na kole. »Návštěvnost je letos vyšší než loni, možná dokonce atakujeme rekord z roku 2016,« řekl kastelán. Hradu pomáhá, že je otevřený i v pondělí. V některých dnech přišlo až přes 800 lidí, což je na hraně kapacity prohlídek.

Teplé počasí a dobrá kvalita vody nahrává i koupalištím. Třeba v přírodním biotopu Kotynka v šestitisícových Dobřanech bylo letos v červenci zatím 4707 lidí, loni v červenci to bylo jen 3102, poznamenal starosta Martin Sobotka. Naopak plzeňské muzeum Techmania podle manažera Jana Štěpána letos návštěvnické rekordy neatakuje. Je to evidentně počasím, lidé dávají přednost pohybu v přírodě.

Návštěvnost kempů na Vysočině zčásti ovlivňuje kvalita vody v rybnících. Přesto většina provozovatelů hodnotí prozatím letní sezonu jako dobrou. Jihlavský akvapark Vodní ráj otevřel letos poslední víkend v květnu. »Loni jsme měli k tomuto datu 17 085 návštěvníků, letos je to 15 842,« řekl agentuře ČTK ve čtvrtek mluvčí Služeb města Jihlavy Martin Málek. Zdůraznil ale, že v letošním roce museli oproti loňsku v červnu na 11 dní úplně zavřít. »Pokud teď nebudou panovat tropy a nebude chodit alespoň 2000 lidí denně, těžko si vyděláme na provoz,« podotkl Málek. Zoologickou zahradu v Jihlavě navštívilo do 26. července 64 000 lidí. Za celý loňský červenec přišlo 74 000 návštěvníků, řekl mluvčí Martin Maláč. »Celková letošní návštěvnost od začátku roku do 26. července činí 213 600 návštěvníků, což je asi o 23 000 lidí více než za stejné období v loňském roce,« uvedl Maláč.

Pro kempy v Libereckém kraji je letošní letní sezona zatím velmi dobrá, některé musely v červenci návštěvníky občas i odmítat. Nadstandardně se sezona zatím vyvíjí pro kemp u jezera Kristýna v Hrádku nad Nisou. »Poprvé za 16 let, co jsem tady, se stalo, že jsme museli kemp uzavřít a další stanaře a karavany poslat pryč. Místo by ještě bylo, už ale nestíhala sociální zařízení,« uvedl za areál Radek Petr. Návštěvníky musel v červenci občas odmítat i kemp v Sedmihorkách v Českém ráji. Vyprodaný býval v červenci kemp v Hamru na Jezeře v Podještědí. Plná byla i pláž u jezera, za slunečných dnů je na ní až 2000 lidí. Za vydařený považuje dosavadní průběh sezony i Vladimír Reichert ze společnosti, která u Máchova jezera provozuje dvě z pěti pláží, kemp Klůček a lodní dopravu.

Špatná není letní sezona ani pro památky, i když ve srovnání s loňskem na ně dosud přišlo asi o dvě procenta návštěvníků méně. »Postupně se ale návštěvnost dorovnává,« sdělil regionální ředitel NPÚ Miloš Kadlec. Například ještě před týdnem byl propad návštěvnosti zámku Sychrov skoro 2500 lidí, nyní je to kolem tisíce. Za lepší průměr považuje letošní sezonu přednosta lanovky na Ještěd Vladimír Štěpán. Obdobnou návštěvnost jako loni má také zoo v Liberci.

Brigádníkům museli přidat

S dosavadním průběhem prázdnin jsou spokojení také jihomoravští provozovatelé koupališť a majitelé kempů. Lidé chodí i na hrady a zámky. Méně lidí na koupalištích zaznamenali pouze ve druhém červencovém týdnu, kdy se ochladilo a občas i pršelo, od té doby je však zájem velký. »Když zapršelo, přišlo na Riviéru za den třeba jen 20 lidí, ale když je teplo, je jich tu 2500 až 3500. A nejdůležitější je, že jsou spokojení, protože všechny služby fungují,« řekl Martin Mikš, ředitel brněnské společnosti Starez, která se o Riviéru stará. Stovky lidí přilákaly nové atrakce, které na Riviéře přibyly po rekonstrukci. »Abychom však letos sehnali brigádníky, museli jsme se hodně snažit a dát jim víc peněz než v minulosti. Za 80 korun na hodinu už bychom nesehnali nikoho,« připustil Mikš.

Vlastní akvapark je letos záchranou pro Camp Bítov u Vranovské přehrady, protože hladina je čtyři metry pod normálním stavem. »U nás v zátoce proto není voda. Lidé si sice mohou dojít 300 metrů na pláž, ale raději jdou s dětmi do bazénu,« řekl jednatel Campu Bítov Marek Mucha.

»Myslím, že za červenec se zase dostaneme na počet 100 000 lidí. Vždy jsme se báli, že jak se začne oteplovat, všichni zamíří k vodě, ale ani letos žádný pokles nepociťujeme,« přiznala kastelánka zámku Lednice Ivana Holásková. Vyprodané do konce července jsou noční prohlídky. Holásková zve i do zámeckého parku, kde je i v těchto dnech příjemně. Lidé se taky rádi často chodí zchladit do jeskyní v Moravském krasu. Do nejžádanější Punkevní si však musejí udělat včas rezervaci.

(mh)