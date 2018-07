FOTO - Pixabay

Střelba do davu do davu

Při střelbě v americkém městě New Orleansu v noci na neděli zemřeli tři lidé.

Dalších nejméně sedm osob utrpělo zranění. Informovaly o tom místní úřady. Podle agentury AP zatím nebyl v souvislosti se střelbou zadržen žádný podezřelý. Policie uvedla, že dva střelci kolem 22.30 místního času zahájili palbu do davu. Tři zasažené osoby byly na místě prohlášeny za mrtvé, dalších sedm osob bylo přepraveno do místních nemocnic. Podrobnosti o jejich stavu zatím nejsou k dispozici, policie po útočnících zahájila pátrání. »Pro takovýto druh násilí není v New Orleansu místo,« prohlásila starostka města LaToya Cantrellová. »Mluvím za všechny v našem městě, když říkám, že jsme znechuceni a rozzlobeni,« dodala.

(čtk)