Most pro Sachalin

Ruský prezident Vladimir Putin pověřil vládu, aby prozkoumala možnost stavby mostu spojujícího ruskou pevninu s ostrovem Sachalin na Dálném východě.

Podle agentury TASS to minulé úterý Putin oznámil při setkání se sachalinským gubernátorem Olegem Kožemjakem. »Uvidíme, chtěli bychom pomoci, ale je třeba posoudit ekonomické faktory,« řekl ruský prezident. O stavbě zhruba šestikilometrového železničního mostu z Chabarovského kraje na Sachalin se v Rusku mluví dlouhá desetiletí, prakticky stejně dlouho se zvažuje i varianta tunelu. Podle ruských projektantů by místem spojení ostrova s pevninou byl nepříliš hluboký Něvelského průliv.

Do realizace se už počátkem 50. let pustil sovětský vůdce Josif Stalin. Po jeho smrti v roce 1953 stavební práce ustaly, od roku 1973 spojuje Sachalin s pevninou trajekt.

Optimisté soudí, že most by mohl být napojen na Transsibiřskou magistrálu, případně i na železniční síť Japonska s možným přemostěním na ostrov Hokkaidó, podle ruského tisku by se jednalo o most dlouhý přes 45 kilometrů. Podle odborníků by právě až protažením železničního spojení do Japonska získala nákladná stavba na významu, na Sachalinu totiž žije asi půl milionu lidí, pro které prý plně dostačuje trajekt. Most by ovšem mohl na dálněvýchodní ostrov přilákat nové obyvatele, což je jeden z cílů federální demografické politiky. Pesimisté ale varují, že oblast je místem častých zemětřesení a panuje tam drsné podnebí.

Pokud by rozhodnutí padlo teď, mohla by stavba začít v roce 2021, tvrdí experti. Cena by podle odhadu listu Kommersant byla víc než trojnásobná ve srovnání s devatenáctikilometrovým mostem z ruské pevniny na anektovaný Krym, který byl nedávno dostavěn. Ruský rozpočet přišel na 228 miliard rublů (téměř 80 miliard korun). Vyšší cena se odůvodňuje vyšší pravděpodobností zemětřesení a těžkými geologickými a hydrogeologickými podmínkami.

Nejde přitom jen o most, ale i o 579 kilometrů nové železnice, z toho 452 kilometrů na pevnině a 127 kilometrů na ostrově. Dalších 429 kilometrů na ostrově by bylo modernizováno. Most by stál na severní straně ostrova, trať by vedla do přístavu Iljinsk na jihu Sachalinu. Železnici už plánuje jeden z místních projektových ústavů. Plánuje se také podstatné rozšíření kapacit iljinského přístavu, kde mohou přistávat lodě s hlubokým ponorem.

