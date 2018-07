Návod pro lidi »mimo hlavní ideový proud«?

Zase jsme byli nuceni prostřednictvím sdělovacích prostředků zaznamenat, jakých výtržností se dopustila ruská, prý punková skupina, jejíž název nebudu ani uvádět, protože ho všichni známe. Nejnovější kousek provedli čtyři mladí lidé, hlásící se k této skupině, na finálovém zápase mistrovství světa ve fotbale, které probíhalo v Moskvě za účasti dvou prezidentů a jedné prezidentky. Vtrhli na hrací plochu.

Minulý týden jsem k této záležitosti, resp. k trestu, který byl pro narušitele veřejného pořádku vyměřen, zaznamenala komentář prominentního rozhlasového redaktora a moderátora Libora Dvořáka. Pochvaloval si, že aktuální »flastr« v podobě pokuty (a hned po incidentu několik dnů »v chládku«) je mírný. Ovšem závěr jeho komentáře, neboli pointa, je opravdu překvapující: »Stejně je ale dobře, že se i v dnešním Rusku stále ještě najdou lidé, kteří jsou schopni a ochotni uvažovat takříkajíc mimo hlavní oficiální ideový proud.«

Jakže? Výtržnosti, urážky víry, různé pitomosti a obscénnosti, kterými jsou členové a členky této skupiny »proslulí«, je uvažování mimo hlavní oficiální ideový proud, kterému je dokonce třeba zatleskat? Znamená to snad, že podobně se mají chovat lidé, kteří uvažují mimo hlavní oficiální ideový proud třeba i v České republice? Bude-li se jim cokoli ve společnosti nelíbit, vláda, prezident, výsledky voleb, vedení radnice apod., nasadí si barevné masky na obličej a co možno nejšíleněji vymóděni vpadnou do nějakého proslulého svatostánku, ideálně do chrámu sv. Víta na Pražském hradě, a začnou tam u oltáře poskakovat, vyřvávat a vyluzovat něco ve stylu »Kriste Pane, zažeň...« (zde si doplňte jméno politika sami, dle své preference). Nebo, obdobně jako v aktuálním případě z moskevského stadionu Lužniky, mají - převlečeni za policisty - vtrhnout na jakoukoli velkou sportovní akci, například na všesokolský slet, na mezinárodní zápas v čemkoli, a tímto daný podnik přerušit? Za takové chování, které není normální, následuje trest v každé zemi.

Cyklisty na Tour de France museli vytočit protestující zemědělci, kteří účastníkům závodu zatarasili trasu. Snažili se poukázat na nějaký svůj problém, který mají s francouzskou vládou. Rozhodně si na to nezvolili dobrý způsob. Na místě pochopitelně zasahovala policie, a zostra – použila slzný plyn. Co na to Libor Dvořák? Pochválil zemědělce? Předpokládám, že nikoli. To se totiž odehrálo ve Francii, spojenecké zemi. Jemu se jen hodila další záminka, aby si rýpnul do současného Ruska a Putina.

Divím se rozhlasu, že se takový komentář, který není jen vyjádřením názoru, jakých zaznívají na rozhlasových vlnách kvanta, ale otevřeným pohrdáním zákony a pravidly běžného slušného chování lidí ve společnosti, vůbec dostane do éteru.

