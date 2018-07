Předvolební boj zahájil Bílý dům oznámením, že bude dotovat částkou 12 miliard dolarů očekávané ztráty pěstitelů kukuřice a sóji v důsledku odvetných hospodářských sankcí. EU prý dovoz zemědělských komodit nezastaví, ale Čína asi ano. Na snímku farmář Tim Novotny, který ve Wahoo ve státě Nebraska pěstuje kukuřici a měl by být jedním z příjemců dotací. FOTO - Pixabay

Začíná lítý boj o americký Kongres

Necelé čtyři měsíce před kongresovými volbami se obě hlavní americké politické strany potýkají s problémy a hlasování vyhlížejí s obavou.

Republikány podle médií spaluje svár mezi hlubokou nedůvěrou vůči Rusku a odhodláním podpořit prezidenta i s jeho vstřícností vůči Kremlu. Demokraté po volební porážce z roku 2016 dál hledají svou identitu a čelí výtkám, že boj s Donaldem Trumpem zastínil jejich pozitivní agendu. Bývalý prezidentský pár Barack a Michelle Obamovi navíc s podporou svých spolustraníků před listopadovými volbami nespěchá.

Trumpova politika vytvořila mezi demokraty a republikány příkop větší než kdykoli dříve. Prezidentova poměrně nízká popularita přitom vede demokraty k přesvědčení, že volby do obou kongresových komor, ovládaných dnes republikány, obrátí téměř automaticky politickou mapu země naruby. Dlouhodobě navíc platí, že parlamentní volby následující po volbách prezidentských tradičně vyhrává opozice. Krutou porážku v minulosti utrpěli Jimmy Carter, Ronald Reagan, Bill Clinton i Barack Obama.

V Demokratické straně podle listu The New York Times sílí tábor mladých energických aktivistů, kteří odmítají tradiční pilíře své strany. Nechtějí volit kandidáty do Kongresu, které nabízí stranické vedení, a tlačí stranu doleva. Centristická politika Clintona a liberalismus Obamovy éry je minulostí, zelenou mají zájmy menšin a politika »demokratického socialismu« podle vzoru Bernieho Sanderse.

Radikální pokrokářství s voláním po garantované zaměstnanosti a po bezplatném školství a zdravotnictví ale podle mnohých nemusí v rozhodujících státech fungovat. »Pokud prosazují tvrdě levicovou politiku ve váhajících umírněných regionech, nemohou demokraté získat mnoho parlamentních míst,« řekl ve vysílání televize Fox News analytik Karl Rove. »Mají-li republikáni aspoň nějaký důvod k optimismu, pak je to tradice Demokratické strany zhatit své vlastní vítězství,« dodal list USA Today.

Vedení strany zaráží váhavost, s níž se rodina Obamových k volebním aktivitám demokratů staví. Michelle Obamová, po níž je podle serveru Politico bezmála větší politická poptávka než po jejím manželovi, do volební kampaně už vstoupila, ale zaměřuje se na zvýšení volební účasti a je nadstranická. Obamová bude kromě toho na podzim propagovat svou chystanou knihu memoárů a údajně nechce, aby její dílo zastínila politika.

Republikánskou stranu způsob Trumpova vládnutí znejistěl. Nepřehlédnutelná a hlavně stálá prezidentova voličská základna nutí republikánské kongresové kandidáty k loajalitě. Mnozí z nich se ale v probíhajících primárkách rozhodli v kampani soustředit na lokální politické problémy, aby se od kontroverzního prezidenta potichu distancovali.

Trump jim prý ovšem nedá pokoj: v kongresové volební kampani se chce výrazně angažovat, od počátku září se bude častěji objevovat v médiích, organizovat volební shromáždění, uvedla rozhlasová stanice PBS. Nebezpečí vidí republikánští stratégové v tom, že prostořeký prezident může být v kampani svým vlastním nepřítelem. O scénáři kampaně chce rozhodovat sám.

Republikán Paul Ryan, šéf Sněmovny reprezentantů, vidí kromě nevyzpytatelné hlavy státu další problém - takzvanou alternativní pravici, která podle něj republikánům ukradla hesla o vlastenectví a tradičních amerických hodnotách. »Musíme jít zpátky ke kořenům a získat zpátky tyto ideje, musíme ty lidi vytlačit na okraj, za každou cenu je porazit,« volal nedávno Ryan do boje s americkou krajní pravicí.

V listopadových volbách bude ve hře všech 435 křesel Sněmovny reprezentantů a 35 ze 100 křesel Senátu. Demokraté si brousí zuby na 18 amerických států ovládaných teď republikány, včetně klíčových regionů na středozápadě a tradičních konzervativních států jako Tennessee nebo Georgia. Ve Sněmovně reprezentantů potřebují k získání většiny 194 vlastních míst udržet a 24 republikánských míst navíc získat, v Senátu jim stačí dva nově získané mandáty.

Přestože v Senátu je dnes převaha republikánů s poměrem hlasů 51:49 minimální, ovládnout ho může být pro demokraty paradoxně obtížnější. Budou totiž muset udržet všech svých 26 křesel, o nichž se bude hlasovat, a navíc získat dva mandáty republikánů. Nemusí to být snadné, protože rozhodovat se bude jen o devíti republikánských mandátech, z nichž šest je ve státech, kde Trump v roce 2016 velkou většinou vyhrál.

(čtk)