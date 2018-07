O lidech na úrovni, šedé zóně a sockách

V naší zemi se najednou objevili »lidé na úrovni« a »socky«, mezi nimiž je »šedá zóna« (vypůjčil jsem si termín od paní Šiklové, i když ona ho použila v jiné souvislosti). Ta »šedá zóna« se chce podobat těm prvým a neuvědomuje si, že většinou se nikdy mezi »lidi na úrovni« dostat nemůže. Jen některým se to může podařit a ptát se jak by bylo nemoudré či by se nehodilo »k dobrým mravům«. Mě však dnes zajímají právě ti »lidé na úrovni«.

Čím se kromě »prkenice, kterou jim ani Hitler nevezme« (připomínám slavný výrok jednoho agrárnického poslance, s nímž komentoval Mnichov), liší od ostatních. Je to tím, že málokterý odolá »předváděcí touze« a své bohatství neukazuje navenek? Už za Rakouska byli páni baroni, tedy vzhledem k majetku osoby povýšené do šlechtického stavu, ale přísně i titulem oddělení od hrabat, knížat, princů, v předmnichovské republice, kdy se tituly zrušily, stali se pány statkáři či obchodníky s honosnými vilami, kteří si svá sídla nechali navrhnout významnými a známými architekty, dnes je tomu jinak. Začínalo se módním »podnikatelským barokem« hyzdícím českou krajinu, pokračovalo »milionovými bouráky« (bez ohledu na barvu vozu) a pokračovalo chováním drahých a rodokmenu majících psů a koček, aby se přešlo na cizokrajná zvířata. Vším dohromady se chlubilo právě »šedé zóně« a »sockám«. Dnes jsou hitem velké bílé vozy, přičemž již tak nezáleží na značce, ale tak velké, že se do nich vejdou celé rodiny, i když jsou určeny jen pro jednoho cestujícího s řidičem či bez něj. A část »šedé zóny« ve své touze se alespoň přiblížit k těm »in« se pokouší alespoň navenek se jim podobat, a proto si kupuje také své bílé octavie či jiné velké vozy evropských značek, i když doma, za dveřmi, kam není vidět, žijí z obav, co bude zítra.

Snad proto »lidé na úrovni« začali hledat něco, co by je pozvedlo ještě výš a oddělilo od »těch nul ze šedé zóny«. A našli. Chov divokých šelem. Ty přece stály víc než bílé octavie a bylo možné se s nimi chlubit v klecích jejich zahrad, či dokonce je vodit na řemeni jako poslušné psy. Ti »lepší psi«, o nichž jsem se zmínil, už přestali být znamením bohatství. Bylo totiž možné si rodokmeny dodatečně vylepšit. A tak přišla na řadu exotická zvířata a dostala se do soukromých sídel. Dnes je to v České republice údajně 230 lvů, 133 tygrů, přes stovku pum. Orel a sokol netáhne, nejsou totiž určeni k doprovodu při večerní procházce obcemi či k obdivu návštěvníků »nějaké párty«.

A tak nezbývá se zeptat, kam až ta zbohatlická mánie bude muset dojít, než společnost konečně řekne dost? Ale to pak asi neskončí jen zákony, jak omezit touhy těch, kteří se dostali často i podivnými cestami k penězům.

Petr KOJZAR