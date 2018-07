Redakční sloupek

Konec se blíží!

Zatímco my všichni se donekonečna pinožíme s bezpočtem relativních maličkostí (jasně, pro každého je něco zásadní, zatímco pro jiného je to jen drobnost, a obráceně), utíká nám půda pod nohama, soudruzi, přátelé...

Nedávno reprízovali na TV Prima Zoom velmi zajímavý seriál dokumentů z roku 2016 o možných koncích světa. A mezi deseti různými (připomínajícími většinou spíš sci-fi) ten 10., nazvaný Katastrofa pod hladinou, je bohužel reálný a byl uveden myšlenkou: Otázka zní ne, zda se to stane, ale kdy to začne?! A autoři hned odpovídají. Už to začalo.

A bude to trvat maximálně 90-100 let. Takže jestli ještě chceme, aby i děti našich dětí (sám mám šestiletého syna) měly své potomky, kteří nebudou přežívat, ale žít, začněme brát započatou klimatickou katastrofu vážně.

A ne jen kvůli mnohasetmilionové klimatické migraci všemi směry, která bude nedílnou součástí tohoto problému s velkým P, nejen kvůli stále extrémnějšímu tání ledovců, ale hlavně kvůli hrozícímu zastavení mořských proudů a zpomalení až zastavení termohalinního výměníku.

To vše dohromady bude mít do zmiňovaných 90 let (při zhruba 90 % jistoty) za následek brutální mrazy v našem geoprostoru a naopak stále více spalující vedra tam, kde už dnes jsou; dále změny map (pobřežní oblasti skončí pod nánosem bahna a kamení a následně pod vodou), no a již zmiňovanou klimatickou migraci - zkrátka totální rozvrat našich životů, nemluvě o více než půldruhé miliardě předpokládaných obětí.

Tohle chceme?! Vůči tomu jsme stále imunní?! Nebyl by lepší BUDÍČEK (aneb jak by napsali Svědkové Jehovovi ve svém plátku PROBUĎTE SE! - přece nechceme, aby mohli brzy říkat, že měli pravdu)?

Ano, zřejmě už jde o nezvratný trend/proces, ale pevně věřím, ač nejsem vědec-ekolog, že by to šlo minimálně zpomalit a během té doby hledat nějaká alternativní řešení přežití naší civilizace.

Ne, fakt jsem se při psaní těchto řádků nezbláznil. Zvyšující se počet katastrof a neustálé každoroční překonávání teplotních rekordů dává těm vědcům, kteří takový konec předpovídají (a je jich bohužel už většina), za pravdu. To, co se děje, je důsledkem naší sobecké egoistické »civilizace«, která by se dala příhodně nazvat Po nás potopa... Jasně, planeta naše řádění nejspíš přežije, ale tahle civilizace podle všeho ne. Jenže naděje umírá poslední!

Roman JANOUCH