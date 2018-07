FOTO - Pixabay

Produkce masa vzrostla, ale dál vyvážíme živá zvířata a dovážíme přidanou hodnotu

Produkce masa činila ve druhém čtvrtletí letošního roku podle v pondělí zveřejněných údajů Českého statistického úřadu 111 589 tun Bylo to o 0,8 procenta více než ve stejném období loni. Nákup mléka od tuzemských producentů dosáhl 767,164 milionu litrů, meziročně o 2,5 % více.

Hovězího masa se vyrobilo 17 109 tun (+3,6 %). Na meziročně vyšší produkci se projevila také v průměru o 10,7 kg/ks vyšší porážková hmotnost. Vepřového se vyrobilo 53 078 tun (-1,2 %), přičemž nižší počet poražených prasat byl částečně kompenzován jejich vyšší průměrnou hmotností (116,4 kg/ks jatečná prasata bez prasnic). Drůbežího masa se vyrobilo 41 359 tun (+2,4 %).

Podle soupisu hospodářských zvířat k 1. dubnu bylo v České republice chováno 1 415,8 tisíce kusů skotu (meziročně -0,4 %). Stavy prasat se meziročně zvýšily na 1 557,2 tis. ks (+4,5 %) a stavy drůbeže byly na začátku čtvrtletí meziročně vyšší o 9,7 % a čítaly 23 572,8 tis. ks.

Ceny prasat opět prudce klesly

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu se meziročně mírně zvýšily u krav, telat a býků, u jalovic se nezměnily. Průměrná cena jatečných býků činila 48 Kč/kg v živém nebo 87,37 Kč/kg v jatečné hmotnosti.

Ceny jatečných prasat byly 19,8 % pod úrovní cen ve stejném období minulého roku a dosáhly průměrné hodnoty 26,82 Kč/kg živé hmotnosti nebo 34,87 Kč/kg jatečné hmotnosti. Vzhledem k předcházejícímu čtvrtletí klesla průměrná cena v mase o 0,94 Kč/kg.

Ceny jatečných kuřat se meziročně téměř nezměnily. Výrobci prodávali jatečná kuřata I. třídy jakosti v průměru za 22,99 Kč/kg v živém.

Obchod se zvířaty s kladnou bilancí

Podle předběžných výsledků zahraničního obchodu s živými zvířaty za období od března do května 2018 byla bilance kladná (16 185 tun u skotu, 9541 tun u prasat a 8496 tun u drůbeže).

Přestože se dovoz živého skotu meziročně zvýšil na 1,7 tis. ks, vzhledem k vývozu (46,9 tis. ks) zůstává trvale zanedbatelný. Na straně vývozu převládala zvířata určená k dalšímu chovu. Nejvíce živého skotu se vyvezlo do Rakouska (výhradně k porážce), do Turecka (výhradně k chovu) a do Německa (telata k dalšímu chovu a dospělý skot k porážce).

V zahraničním obchodě s živými prasaty došlo k podstatnému snížení dovozu a zvýšení vývozu u obou významných kategorií, tj. u selat i jatečných prasat. Selata se tradičně dovážela z Německa a Dánska, jejich vývoz směřoval do Rumunska, Maďarska, Německa a na Slovensko, vývoz jatečných prasat na Slovensko, do Maďarska a Německa.

Zahraniční obchod s živou drůbeží vykázal kladnou bilanci jak v kategorii jednodenních mláďat, tak jatečné drůbeže. Jednodenní kuřata masného typu se vyvážela především na Slovensko, kuřata nosného typu do Rumunska, Polska a Bulharska. Vývoz kuřat a slepic určených k porážce vykázal výrazný meziroční pokles a směřoval hlavně na Slovensko (kuřata) a do Polska (slepice). Dovoz v těchto kategoriích nebyl významný.

Obchod s masem se schodkem

Záporná bilance zahraničního obchodu s masem se meziročně opět mírně prohloubila u všech tří druhů (na -7249 tun u hovězího, -60 814 tun u vepřového a -23 564 tun u drůbežího).

Dovoz hovězího masa se mírně zvýšil na 9977 tun (+4,1 %), vzrostl i jeho vývoz (na 2728 tun; +7,3 %). Dovezené maso pocházelo především z Polska, Německa a Nizozemska, vývozy směřovaly hlavně na Slovensko, ale také do Nizozemska a Polska.

U vepřového masa se záporná bilance prohloubila především výrazně nižším vývozem. Dovezeno bylo celkem 67 404 tun (+1,1 %) z Německa, Španělska a také z Polska, kdežto vyvezeno bylo pouze 6590 tun (-26,5 %), převážná většina na Slovensko.

Drůbežího masa se dovezlo méně než ve stejném období minulého roku (29 619 tun; -5,3 %), vývoz klesl na 6055 tun (-34 %). Nejvíce drůbežího masa se dovezlo z Polska, navýšil se podíl dovozu z Maďarska, vývozy byly určeny na Slovensko, do Německa a Rakouska.

Mléko od výrobců mírně zdražilo

Nákup mlékáren v rámci celkového nákupu mléka (767,164 mil. litrů) činil 655 663 tis. litrů (meziročně o 3,1 % více). Ceny zemědělských výrobců mléka byly o 1,5 % meziročně vyšší. Zemědělci prodávali mléko jakostní třídy Q za průměrnou cenu 8,40 Kč za litr, tj. o 0,69 Kč/l levněji než v 1. čtvrtletí.

Výrazný přebytek zahraničního obchodu s mlékem a mléčnými výrobky se meziročně navýšil na 233 636 tun. Dovoz klesl na 63 765 tun (-5,2 %) a vývoz se zvýšil na 297 401 tun (+10 %). Největší podíl na sníženém dovozu a zvýšeném vývozu měly mléko a smetana. Meziročně se jich dovezlo o 7146 tun méně a vyvezlo o 27 576 tun více. Opačný trend byl zaznamenán u zakysaných mléčných výrobků (+17,2 % na straně dovozu a -10,4 % na straně vývozu). S ostatními významnými mléčnými výrobky se obchodovalo podobně jako ve stejném období loni. Na obchodu s mlékem a mléčnými výrobky se nejvíce podílelo Německo a Slovensko v obou směrech, na dovozu také Polsko a vývozu Itálie.

(čtk)