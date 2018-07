FOTO - Pixabay

Záchrana turistů z nejvyšší hory Lomboku

Na indonéském ostrově Lombok pracují záchranáři na evakuaci téměř 700 turistů, kteří po nedělním zemětřesení uvázli na hoře Rinjani.

Desítkám dalších lidí už se podařilo sejít dolů, informovala agentura Reuters. Otřesy půdy o síle 6,4 stupně si podle nejnovější bilance vyžádaly v Indonésii 17 obětí na životech a přes 335 zraněných.

Zemětřesení v neděli poničilo přístupové cesty na nejvyšší horu ostrova, na níž tak zůstalo uvězněno až 820 turistů, včetně mnoha cizinců. Jsou mezi nimi především občané Thajska, dále pak lidé z Francie, Nizozemska, Španělska, Německa, USA či Malajsie. Jeden indonéský turista na hoře zahynul; zabily jej padající kameny, které zemětřesení uvolnilo.

Do evakuace turistů z hory vysoké 3726 metrů jsou zapojeny stovky záchranářů. Správa národního parku podle agentury Reuters uvedla, že se již podařilo zprůchodnit hlavní stezku vedoucí z vrcholu. Turistům, kteří sestupují dolů, shazují vrtulníky zásoby.

»Na základě údajů od vstupních bran, kde jsou návštěvníci registrováni, je na hoře Rinjani stále na 689 lidí,« sdělil mluvčí indonéského úřadu pro řešení přírodních katastrof Sutopo Purwo Nugroho. Úřady očekávaly, že 500 turistů by mohlo na úpatí hory sejít ještě dnes. Celá záchranná operace potrvá podle úřadů minimálně do dneška. Zemětřesení přišlo v neděli v půl sedmé ráno. To znamená, že turisté zahájili dlouhý výstup ještě za hluboké noci před otřesy.

Ohnisko nedělního zemětřesení se nacházelo poměrně mělko v hloubce sedmi kilometrů. Podle indonéského geofyzikálního a meteorologického úřadu bylo zaznamenáno více než 120 následných otřesů. Nejsilnější z nich dosáhl intenzity 5,7 stupně. Otřesy poškodily mnoho domů.

Zemětřesení jsou v Indonésii poměrně častá. Tento ostrovní stát se totiž nachází v Tichém oceánu v pásmu takzvaného ohnivého kruhu (prstence) na střetu kontinentálních desek. V prosinci 2004 spustilo mohutné zemětřesení u pobřeží ostrova Sumatra ničivou vlnu tsunami, která zabila na 230 000 lidí v desítce zemí, nejvíce v Indonésii.

(čtk)