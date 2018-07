Vleklé problémy stály dopravu desítky milionů

Vleklé problémy s nevýhodnou smlouvou na pronájem trati a s výkupy pozemků stály ministerstvo dopravy desítky milionů korun. Vyplývá to z výsledků prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), které úřad v pondělí zveřejnil.

Kontroloři prověřili hospodaření ministerstva dopravy (MD) a jemu podřízených organizací Drážní inspekce, Drážního úřadu a Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC) v letech 2015 až 2017. Zaměřili se především na náklady spojené s činností těchto organizací, prověřili i to, jak MD a ŘVC přistoupily k nápravě nedostatků, které popsala předchozí kontrola NKÚ z roku 2014. »Z kontroly nevyplynuly závažnější nedostatky, s výjimkou několika problémů, které se táhly už řadu let. Ty se týkaly nevýhodné smlouvy, která pro stát znamenala desetimilionové výdaje navíc, a vleklého majetkoprávního vypořádání souvisejícího s umístěním dálnice,« uvedl mluvčí NKÚ Václav Kešner.

Jedním ze zmíněných problémů byly výkupy pozemků pod Pražským okruhem v Praze-Slivenci. Vypořádání začalo již v roce 2000, ale pozemky byly vykoupeny až loni. »Během této doby ministerstvo dopravy zaplatilo vlastníkům (pozemků) za bezdůvodné obohacení státu a soudní výlohy přes 47 milionů korun. Pokud by majetkoprávní vypořádání netrvalo takto dlouho, zaplatil by stát podstatně méně peněz,« uvedl Kešner.

Druhým dlouhotrvajícím problémem byla podle kontrolorů nevýhodná smlouva ŘVC se soukromou firmou na úhradu nákladů spojených s provozem vlečky na železniční trati Kolín - Nymburk. »Firma na základě této smlouvy vyfakturovala částku 36 milionů korun, kterou ale ŘVC odmítlo uhradit, ačkoliv k tomu nemělo relevantní důvod. Následné soudní spory prohrálo a kvůli pokutám, úrokům z prodlení a soudním výlohám muselo nakonec zaplatit celkově 100 milionů korun,« řekl mluvčí NKÚ.

Nestrkat před závěry NKÚ hlavu do písku

Člen hospodářského výboru Sněmovny Leo Luzar (KSČM) v reakci pro náš list uvedl, že NKÚ je úřad, který by měl být pro každé ministerstvo partnerem. »Myslím si, že tady historicky nastal určitý okamžik negace vůči zprávám NKÚ, kdy si všichni říkali, že tyto zprávy představují jakýsi bič na ně, že to není pravda a mediálně se to používá proti nim. Osobně bych spíše ocenil NKÚ z pohledu toho, že má prostor a možnosti se na ty věci fungování podívat z jiného pohledu – z pohledu kontroly a prováděcích funkcí, které normálně zůstávají bez pozornosti,« řekl Haló novinám.

To je podle něj i případ zveřejněných závěrů, které historicky s ministerstvem dopravy souvisejí a způsobují škody. Ministerstvo by se podle Luzara k tomu mělo postavit čelem, říct, jaká opatření přijalo a jakým způsobem to řeší. To považuje za jedno ze základních opatření, která by do budoucna těmto věcem měla zabránit. »Není nic horšího, než když se před zprávou NKÚ strčí hlava do písku. S takovýmito zprávami by se mělo nakládat tím stylem, že je to hlavně k poučení, k vyřešení historických problémů, které jsou, a k hledání cest do budoucna, aby k tomu nedocházelo,« dodal s tím, že věří, že ministerstvo dopravy se k nálezu NKÚ tímto způsobem také postaví.

To lze předpokládat, protože prověrka podle NKÚ také ukázala, že ministerstvo a jeho organizace napravily problémy odhalené předchozí kontrolou. Například ŘVC se podařilo snížit provozní náklady nebo omezit využívání externích dodavatelů a také se ředitelství přestěhovalo z pronajatých prostor do sídla ministerstva.

(jad)