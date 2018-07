Ťok uklidňoval odboráře

Personální změny v Českých drahách (ČD) podnik neoslabí, dušoval se ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) na jednání s železničními odbory. Odboráři dříve personální změny v ČD kritizovali.

Ťok se s odboráři dohodl, že s nimi bude o dalším vývoji okolo Českých drah i o dalších otázkách na železnici jednat na pravidelných schůzkách. Na schůzkách bude i nově jmenovaný člen dozorčí rady ČD Petr Moos, kterého Ťok navrhl na předsedu rady.

Železniční odbory tento krok přivítaly. Předseda Odborového sdružení železničářů Martin Malý podotkl, že odborům vadí především zdůvodnění změn v dozorčí radě ČD. Odborům se nelíbí především kritika současného managementu podniku, zvlášť pro jeho postoj k liberalizaci. Vedení ČD podle odborů postupovalo v zájmu podniku. »Pro nás je důležité, že pan ministr deklaroval zájem na úspěšném řešení nejen procesu liberalizace veřejné dopravy, ale i postavení národního dopravce v tomto systému,« řekl Malý.

Předseda Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska a místopředseda ÚV KSČM Stanislav Grospič se však obává, aby se železniční odbory nenechaly ukolébat. »Naše odborové sdružení si stále myslí, že kroky ministra dopravy z poslední doby národního dopravce ohrožují. Nechceme, aby nad 17 000 zaměstnanci Českých drah visel Damoklův meč. Myslím, že by měly být železniční odbory trochu razantnější. Dřív, než bude pozdě,« řekl Haló novinám Grospič. Podle něj by měl mít stát zájem, aby jím vlastněný podnik zůstal konkurenceschopný, aby si udržel své postavení na trhu i současný počet zaměstnanců.

Podle Malého je klíčové nastavit podmínky otevírání trhu na železnici tak, aby vůči státnímu dopravci nebyly diskriminační.

Řídicí výbor ČD odvolal z devítičlenné dozorčí rady jejího předsedu Milana Ferance (ANO) a další čtyři členy. Novým předsedou by se měl stát Moos. Obměněná dozorčí rada by měla vypsat výběrové řízení na management podniku. První jednání nově složené dozorčí rady by se mělo uskutečnit v polovině srpna. Ministr dopravy nynějšímu vedení podniku vyčítá především pomalou liberalizaci veřejné dopravy na železnici.

Vedle Moose, který učí na Dopravní fakultě ČVUT, jsou novými členy dozorčí rady Karel Pospíšil z VUT Brno, Josef Kolář z Fakulty strojní ČVUT, Lukáš Týfa z Fakulty dopravní ČVUT a ředitel kanceláře předsedy Poslanecké sněmovny Jan Štrof. Členy rady zůstávají Jan Pejša, Vladislav Vokoun a Antonín Leitgeb z Odborového sdružení železničářů (OSŽ) a dopravní odborník Vojtěch Kocourek.

(ste)