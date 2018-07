Maláčová ministryní

Prezident Miloš Zeman na zámku v Lánech jmenoval ministryní práce a sociálních věcí Janu Maláčovou (ČSSD).

Ve vládě nahradila Petra Krčála (ČSSD), který před dvěma týdny rezignoval kvůli podezření, že se dopustil plagiátorství při psaní bakalářské práce. Ještě během odpoledne uvedl Maláčovou do úřadu premiér Andrej Babiš (ANO). »Očekávám, že nová ministryně nebude potřebovat 100 dnů hájení, jelikož na ministerstvu práce a sociálních věcí pracovala, takže by se měla dostat velmi rychle do hlavních témat,« uvedl místopředseda Sněmovny a předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Maláčová se podle svých slov chce v úřadu soustředit na navýšení platů ve veřejné sféře a minimální mzdy či politiku zaměstnanosti. Jako další priority zmínila navýšení důchodů a podporu rodin. Filip očekává, že Maláčová dořeší především přídavek starodůchodcům a představí plán vyrovnávání důchodů u žen a mužů. »To je věc, která se táhne už od roku 1991,« upozornil.

(cik)