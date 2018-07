Otrokyně do parlamentu

Bývalá otrokyně Hábí Mint Rábahová bude kandidovat v Mauritánii do parlamentu. Volby se mají konat na podzim a Rábahová se bude o parlamentní křeslo ucházet za nedávno vzniklou koalici dvou stran IRA a Saváb, oznámil server BBC.

Rábahová byla vzata do otroctví, když jí bylo pět let. Mauritánie zakázala otrokářství v roce 1981 coby poslední země na světě, ale v některých oblastech se podle ochránců lidských práv otroctví stále praktikuje. »Stala jsem se otrokyní, když mi bylo pět. Každý den jsem se musela starat o dobytek, každý večer mne pán znásilňoval. Aniž bych tomu rozuměla, myslela jsme si, že je to normální,« sdělila Rábahová krátce po svém propuštění v roce 2008.

Zachráněna byla podle ČTK díky bratrovi, jenž se dokázal dostat na svobodu. Zmobilizoval ochránce lidských práv, jimž se pak podařilo Rábahovou po 35letém otroctví osvobodit. »Je to oběť otrokářství, kterou jsme osvobodili. Připojila se k nám,« řekl zástupce IRA, které bojuje proti otrokářství; do voleb půjde toto hnutí poprvé.

Podle ochránců lidských práv je v zemi otroctví stále rozšířeno. Občané světlejší pleti zotročují černochy určitých etnických skupin a připoutávají je k domácím pracím. Málokdy je za to soudy trestají, i když země v roce 2007 pod mezinárodním tlakem přijala zákon, který otrokářství hodnotí jako trestný čin. Ve věznicích v Mauritánii podle ochránců lidských práv ovšem doteď skončilo za mřížemi více aktivistů bojujících proti otroctví než otrokářů... Změní to po případném zvolení Hábí?

(rj)