FOTO - archiv

NKÚ podle vlády služební zákon nepotřebuje

Vláda nevidí důvod, proč by se měl rozbíjet systém odměn ve státních službách. Ministr spravedlnosti a šéf legislativní rady Jan Kněžínek (ANO) tak v úterý zdůvodnil odmítavé stanovisko vlády k návrhu poslanců, aby zaměstnanci NKÚ byli placeni stejně jako ostatní státní zaměstnanci podle služebního zákona.

Dosud to tak není, zaměstnanci NKÚ podléhají zákoníku práce, což je finančně poškozuje. »Lidé z NKÚ odcházejí, protože úřad je nemůže dostatečně zaplatit, nejsou pod služebním zákonem,« řekl našemu listu místopředseda sněmovního kontrolního výboru Vladimír Koníček (KSČM), který je pod předlohou také podepsán. Cílem návrhu je zamezit odlivu zaměstnanců NKÚ ze mzdových důvodů. »Pokud ten návrh Sněmovna neschválí, tak nadále bude pokračovat odchod zaměstnanců z NKÚ. Zajímalo by mě, jak jinak chce vláda řešit stabilizaci na NKÚ,« reagoval Koníček na verdikt kabinetu ANO a ČSSD.

Předkladatelé uvádějí, že zaměstnanci NKÚ nejsou zaměstnanci ve správním úřadu, protože NKÚ není správním úřadem, a zákon o státní službě se na ně proto nevztahuje. Nyní pobírají platy podle zákoníku práce a příslušného nařízení vlády, které se na takové zaměstnance státu vztahuje, zatímco na platy úředníků podle služebního zákona se vztahuje jiné nařízení vlády. Toto nařízení však způsobuje, že od 12. platové třídy výše se platové tarify zaměstnanců podle služebního zákona výrazně liší v jejich prospěch od tarifů těch zaměstnanců, kteří spadají pod zákoník práce. Podle poslanců je třeba legislativně upravit odměňování zaměstnanců NKÚ tak, aby se odstranily neospravedlnitelné rozdíly ve výši platů mezi osobami odměňovanými ze státního rozpočtu, které vykonávají stejnou nebo srovnatelnou práci.

Vláda neodmítá posílení pravomocí NKÚ

Kabinet se zabýval také návrhem Pirátů na posílení pravomocí NKÚ. Vytkl mu, že má umožnit kontrolu pouze statutárních měst, nikoli dalších obcí. Ministerstva proto dávají přednost chystané vládní úpravě. Navzdory výhradám ale kabinet schválil neutrální stanovisko k předloze. Související ústavní novelu podpořil.

NKÚ by měl podle vize Pirátů kontrolovat hospodaření statutárních měst, krajů a veřejnoprávních médií. To by mělo podle nich pomoci včas odhalit dotační podvody, poukázat na plýtvání s veřejnými penězi, ale i neúmyslné chyby v účetnictví. »Obecně lze se záměrem souhlasit,« stálo v návrhu stanoviska. Ministerstva financí a vnitra mu ale vytkla, že se nevztahuje stejně jako chystaný vládní návrh také na obce s rozšířenou působností. »Poslanecký návrh tak v podstatě pomíjí 99,6 procenta obcí,« uvedlo vnitro.

Novela navazuje na někdejší vládní předlohu, kterou na rozdíl od Sněmovny neschválil Senát. Vadilo mu především to, že norma rozšiřuje počet kontrolujících úřadů, které často s rozdílnými výsledky kontrolovaly tutéž věc v hospodaření obcí, například využití dotací.

Koníček řekl, že v principu lze s pirátským návrhem souhlasit. »Je potřeba rozšířit pravomoci NKÚ, o kolik to bude, je otázka dohody v Poslanecké sněmovně. Musí se to vybalancovat tak, aby tento návrh, podobně jako už několik předcházejících, nenarazil v Senátu,« řekl Koníček Haló novinám.

Pozitivně se vláda postavila ke změně Ústavy v souvislosti s NKÚ. »I vzhledem k tomu, že je to věc, která je obsažena v programovém prohlášení vlády a návrh vychází z návrhu, který již je připravován na vládní úrovni, zaujala vláda souhlasné doporučující stanovisko,« uvedl Kněžínek.

(jad)