Policisté dostanou přidáno, ale ne všichni stejně

Pro policisty a hasiče bude vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) při jednáních o platech na příští rok žádat navýšení tarifů o čtyři procenta a rizikového příplatku o šest procent. Celkem jde o 1,45 miliardy korun, řekl po jednání úzkého vedení ČSSD.

»Pokud bychom měli splnit to, co pokládám za optimální, tzn. šest procent do rizikového příplatku a čtyři procenta do tarifů, ta částka je 1,45 miliardy korun,« uvedl Hamáček na dotaz, jaké navýšení rozpočtu pro příští rok bude požadovat pro resort ministerstva vnitra.

Místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost a šéf podvýboru pro policii Zdeněk Ondráček (KSČM) poukázal na to, že zvýšení o šest procent vychází z novely zákona o služebním poměru, kterou inicioval a parlament ji schválil. Nejnižší příspěvek ve výši 5000 Kč by měl být pro skupinu policistů a hasičů v přímém výkonu. Současně upozornil na to, že zvýšení nebude plošně pro všechny ve výši šesti procent, nejnižší příspěvek by měl být zmíněných pět a nejvyšší 10 tisíc korun. »Jde o to, abychom uměli odměnit policisty, které potřebujeme,« zdůraznil pro Haló noviny Ondráček. Zdůraznil, že šest procent by stačilo, ale žádný policista si nemůže říci – dnes mám 30 tisíc a dostanu přidáno 1800 Kč. »Dostane přidáno to, co určí ředitel bezpečnostního sboru, tj. podle rizika práce policisty,« upozornil Ondráček.

Procentní navyšování nic podstatného neřekne

Navíc je přesvědčen o tom, že je mylné uvádět zvýšení v procentech. »Zákon zvýšil na můj návrh rizikový příplatek v první skupině, tzn. v přímém výkonu, na dolní hranici pět až 10 tisíc korun ze současných dvou až šesti tisíc,« zdůraznil Ondráček. Podle něj se však dál otevírají sociální nůžky mezi nově nastupujícími policisty a těmi déle sloužícími s vyššími hodnostmi. »My nemůžeme všem přidat plošně třeba dva tisíce korun, protože bychom porušili zákon… Musíme začít vést diskusi ke znovuotevření zákona o služebním poměru, který by změnil systém odměňování policistů,« tvrdí poslanec KSČM a zopakoval, že je mylné uvádět zvýšení v procentech, když se navyšování nebude dít v procentech, protože zákon zvýšil na jeho návrh rizikový příplatek v první skupině, tzn. v přímém výkonu, na dolní hranici pět až 10 tisíc korun ze současných dvou až šesti tisíc.

(ku)