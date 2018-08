Ilustrační FOTO - pixabay

Do lesní školky jídlo z domova?

Lesní školky mají potíže se zajištěním alespoň tří jídel denně pro děti, které do nich chodí. Usilují proto o změny v legislativě, které by jim umožnily dávat dětem jídlo z domova od rodičů.

Podle předsedkyně Asociace lesních mateřských škol Terezy Valkounové úřady zbytečně komplikují jednání o úpravách, a lesní školky tak nemohou plánovat příští školní rok. Ministerstvo školství a Česká školní inspekce s jejím tvrzením nesouhlasí. Stejný názor má exposlankyně, předsedkyně Jihočeského krajského výboru KSČM, dlouholetá učitelka v mateřské škole Alena Nohavová. »Když se ve Sněmovně schvaloval zákon o tzv. dětské skupině, do které paří i lesní školky, upozorňovali jsme na problém jak vzdělávání, tak i stravování. Lesní školky si nakonec doslova vymohly novelou zákona, že budou zápisem do rejstříku škol vzdělávací instituce a alternativa mateřských škol. Tím na sebe vzaly odpovědnost za vzdělávání i stravování,« připomněla pro náš list.

Zákon od všech mateřských škol vyžaduje, aby dětem zajistily alespoň tři jídla denně. Lesní školky však nemají zděné budovy, a pokud chtějí být ve školském rejstříku, musí si jídlo nechat dovážet. Zdaleka ne všechny mají ovšem ve svém okolí vhodného dodavatele jídla. Jedinou prakticky dostupnou možností se tak stalo jídlo od rodičů, uvedla asociace v tiskové zprávě.

Nohavová zdůraznila, že komunisté při projednávání novely upozorňovali na to, jaké hygienické předpisy musí splnit mateřská škola a které lesní školka nikdy splnit nemůže. Totéž platí i o stravování. Na mateřské školy se podle jejich slov kladou vysoké nároky - sleduje se výživová hodnota jídla, uskladňování potravin, dokonce i teplota jídla při vydávání. Neexistuje ohřev jídla, vaření z polotovarů, nesmí se používat dochucovadla, jsou zakázány i některé druhy koření. Proto KSČM novelu nepodporovala. »A nyní dle požadavku by si děti měly nosit jídlo z domova? Uvědomuje si asociace lesních školek, co vlastně požaduje? Kdo bude zodpovídat za kvalitu donesené svačiny? A kde se budou uchovávat, když lesní školky nemají lednice. Kdo ponese odpovědnost za vypuknutí např. salmonely ze špatně uskladněného jídla či již závadného, přineseného z domova? V mateřské škole se nesmí konzumovat jídlo donesené mimo školku,« reagovala Nohavová.

Lesní školky některé hygienické podmínky splňovat nemohou

Svačinky a obědy z domova jsou podle lesních školek v souladu s legislativou, podle které rodiče můžou prohlásit, že nechtějí, aby dítě dostávalo jídlo od školky. Česká školní inspekce nicméně dohodu mezi rodiči a školkou zpochybňuje, protože jí neumožňuje kontrolovat skladbu jídelníčku, tedy tzv. spotřební koš, sdělila asociace. Vyjednávání o nutných legislativních úpravách se podle ní ještě před dvěma měsíci zdálo bez problémů, pak se ale začalo opět komplikovat.

ČŠI se proti tomuto tvrzení ohradila. Podle náměstka vrchního školního inspektora Ondřeje Andryse je nepřesné a velmi zjednodušující. Uvedl, že inspekce předpisy netvoří. Jednání k problematice podle něj dále pokračují a až se rozhodne o řešení, budou podle něj inspektoři postupovat. Vzdělávání i stravování v lesních školkách musí vždy odpovídat platným předpisům, které určují ministerstvo školství a ministerstvo zdravotnictví, upozornil.

Podle ministerstva školství mohou rodiče dětí stravování zajišťovat »za předpokladu dodržení hygienických předpisů, které se k takovým situacím vztahují«. Mateřská škola však musí prokázat ČŠI, že je schopna stravování - v případě požadavku rodiče - zajistit v průběhu školního roku kdykoli, uvedlo tiskové oddělení úřadu.

Nohavová souhlasí s vyjádřením inspekce o tom, že vzdělávání a stravování v lesních školkách musí odpovídat předpisům, souhlasí i s vyjádřením ministerstva školství, že rodiče dětí mohou stravování zajišťovat »za předpokladu dodržení hygienických předpisů, které se k takovým situacím vztahují«. A měla by to pochopit i Asociace lesních mateřských škol. »Toho, že nelze zajistit dodržení hygienických předpisů, si musely být tyto školky vědomy, když na sebe odpovědnost braly. Lesní školky prostě některé hygienické podmínky a požadavky na uskladnění jídla v praxi splňovat nemohou,« je přesvědčena Nohavová.

Asociace lesních mateřských škol sdružuje přibližně 130 zařízení. Z toho 37 lesních školek je od loňska registrováno ve školském rejstříku a děti v nich mohou absolvovat i povinný poslední rok předškolního vzdělávání. Dalších zhruba 30 lesních školek o zapsání do rejstříku uvažuje. Podle Valkounové však čekají právě na to, zda jim bude umožněno, aby rodiče dětem mohli dávat svačiny z domova.

O podmínkách v zajištění stravování věděly lesní školky podle Andryse již v době zápisu do rejstříku škol. Všechny lesní školky, které ČŠI v uplynulém školním roce navštívila, podle něj měly s dodavateli stravování platné smlouvy.

