Ilustrační FOTO - pixabay

Systémové řešení bezdomovectví leží na bedrech státu

Města v Karlovarském kraji sužují především problémy související s bezdomovci, ubytovnami a obchodníky s chudobou, kteří do měst lákají tzv. nepřizpůsobivé sociálně slabé obyvatele. Radnicím se problémy daří řešit částečně, například s pomocí asistentů prevence kriminality, vyhlášek nebo jiných nařízení. Přesto se některé negativní jevy nedaří z měst zcela vymýtit.

Asistenti se vyplatili například v Karlových Varech. »Situace se díky asistentům diametrálně zlepšila od roku 2013, kdy město s tímto projektem začalo. A činnost a počet těchto asistentů stále rozšiřujeme. Jiná je situace s bytovými domy typu na Charkovské ulici, který patří soukromému vlastníku. Zde nejde jen o sociální a kulturní rozdíly, ale i generační,« řekl ČTK primátor krajského města Petr Kulhánek (ANO).

Zatímco v okolí žije 12 procent dětí a 30 procent seniorů, v domě v Charkovské je dětí 40 procent a jen dvě procenta seniorů. Opět zde pomáhají asistenti kriminality a větší dohled městské policie. »Od ledna tohoto roku jsme iniciovali spuštění činnosti nízkoprahového centra v tomto objektu, provozovaného Armádou spásy a zacíleného na děti a jejich volnočasové aktivity,« doplnil Kulhánek.

Bezdomovci jsou pro obyvatele i návštěvníky města obtěžujícím jevem. »Do budoucna vnímáme jako riziko výskyt bezdomovců, kteří jsou závislí na drogách. Jsou mladší a agresivnější. Systémové řešení ČR nemá a nechává to na samosprávách, přičemž ústavní léčba není možná vzhledem k legislativě, personálnímu zajištění a financování,« poznamenal Kulhánek. Zastupitelstvo schválilo vyhlášku proti žebrání, která by měla eliminovat tento jev na místech, kde je nejčastější - na lázeňském území, doplnil.

Cheb skupuje objekty, aby předešel ghettům

»Největší a nejpalčivější problém města Chebu jsou v současné době bezdomovci, kteří obtěžují jak zdejší občany, tak turisty,« uvedl starosta Chebu Zdeněk Hrkal (ANO). Jejich útočištěm jsou převážně v letních měsících parky. Bohužel i přesto, že město disponuje sociálními programy pro tyto lidi, nelze je bez jejich vůle přimět ke změně životního stylu,« konstatoval.

»Přímo v Chebu evidujeme s drobnými změnami cca 200 bezdomovců. Jeden čas byla v Chebu evidována i skupina německých bezdomovců,« reagoval pro náš list zastupitel Chebu Pavel Hojda (KSČM). Zvlášť velké problémy se projevovaly v době, kdy ještě nebyl stržen místní klášter, jenž se v důsledku privatizační polistopadové mánie dostal do soukromých rukou, a následovala již jen devastace a nastěhování bezdomovců a drogově závislých. Zbourán byl v roce 2016, čímž se lidé bez domova rozptýlili po celém území města. Nyní je největší problém s jejich koncentrací v prostoru nádraží a na pěší zóně od nádraží k náměstí Krále Jiřího, informoval Hojda.

Samostatnou kapitolou je koncentrace tzv. nepřizpůsobivých lidí například v Hálkově ulici. I tam soukromý vlastník pronajímá byty za nehorázně vysoké nájemné. »Město již také přistoupilo k opatření nevyplácení doplatků na bydlení. Je to však opatření krátkozraké. Podle současné legislativy je toto omezení pouze pro nově příchozí nájemníky. Ti stávající nemají kam jít a stávají se oběťmi obchodníků s chudobou,« doplnil starosta Hrkal. Zmíněný soukromník zakoupil od státního úřadu tamní paneláky (úřad si postavil novou budovu), ve kterých jsou ubytováni sociálně slabí, a to i s dětmi, a je to oblast zejména v létě prakticky pro ostatní obyvatele a nájemníky okolních domů neobyvatelná, vysvětlil Hojda. »Velký hluk dlouho do noci, prodej a užívání drog, soukromé herny v blízkosti, které přes zákaz jsou provozovány dlouho do nočních hodin apod.«

Město Cheb, aby zabránilo dalšímu rozšiřování takovýchto podnikatelských praktik, skupuje objekty, u kterých hrozí, že by byly využívány k podobným podnikatelským záměrům.

»Bezbřehá svoboda« vede k frustraci

»Dokud ale nepřijme stát taková opatření, aby nedocházelo k ‚podnikání s chudobou‘, budou se zejména města, která jsou přirozeným centrem oblasti, nacházet vždy ve velkých problémech při řešení následků a řáděním nepřizpůsobivých obyvatel,« je přesvědčen Hojda.

Cheb velmi podporuje Diecézní charitu, která se snaží poskytovat bezdomovcům potřebnou péči a umožňuje ubytování a potřebnou péči v objektu, který město zakoupilo, zrekonstruovalo a předalo Charitě k užívání. Co je však nejhorší, že současný systém kapitalistického podnikání a v mnoha případech »bezbřehé svobody« s malou možností potírání společensky škodlivých činností, drobné kriminality, nerespektování potřeb a práv ostatních občanů vede postupně k velké frustraci obyvatel, zejména obyvatel v oblastech s velkým výskytem uvedených negativních jevů, varuje komunistický zastupitel.

(mh)