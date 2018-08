Ilustrační FOTO - pixabay

Pacienti s rakovinou plic přicházejí pozdě

Na rakovinu plic ročně v ČR zemře 5400 lidí. Patří jí tak smutné prvenství mezi všemi nádory vůbec. Na nemoc se většinou přichází pozdě, protože »plíce nebolí« a první příznaky lidé často odbydou mávnutím ruky.

Přibližně 85 % těch, kteří přijdou k lékaři, již nebojuje o plné vyléčení, ale o prodloužení života. Plicní lékaři a onkologové se proto rozhodli připojit k celosvětovému dni karcinomu plic a vyhlásit jej na dnešek poprvé i v ČR, aby na nemoc upozornili. Podle předsedy České aliance proti chronickým respiračním onemocněním Vítězslava Kolka je karcinom plic ve světě zodpovědný za jedno z pěti úmrtí na rakovinu. Nejvíce zasahuje lidi mezi 65.–69. rokem věku a častěji muže než ženy.

»Plíce jsou orgánem, který má v sobě málo nervových zakončení, proto nemoc v počátečních stádiích nebolí a první příznaky, jako kašel, sípání či změnu barvy vykašlávaného hlenu, lidé přecházejí bez povšimnutí. Často nádor objevíme v rámci jiných, například předoperačních vyšetření,« řekla přednostka Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno Jana Skřičková. Podle plicních lékařů dosud neexistuje účinná skríningová metoda, která by zachytila karcinom plic v časném stádiu. Situaci by podle Skřičkové mohlo pomoci, kdyby praktičtí lékaři u rizikových pacientů, tedy těch, co překročili 50 let a zároveň jsou kuřáci, nechali provést základní funkční vyšetření plic (spirometrii) a rentgen plic.

Prokázat přítomnost nádoru přitom není nijak složité, zpravidla se ukáže již při rentgenovém vyšetření plic. Podrobnější zobrazení i menších nádorů umožňuje výpočetní tomografie (CT). »Bohužel nádorů, které je možné radikálně operovat a odstranit z těla, je pouze mezi 10–15 procenty. U většiny onemocnění je cílem prováděné léčby co nejdéle, a přitom kvalitně, prodloužit život,« vysvětlil přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK VFN a ÚVN v Praze Luboš Petruželka. Zhruba 90 % ze všech pacientů, kteří mají plicní rakovinu, jsou kuřáci.

(jad)