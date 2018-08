Ilustrační FOTO - pixabay

Britský ministr: Zakažte mobily ve škole

Britské školy by měly úplně zakázat dětem používání mobilních telefonů, neboť neprospívá rozvoji jejich osobností ani školním výsledkům. Navrhl to ministr kultury Matt Hancock, podle něhož by vláda měla rovněž přijít s právními úpravami zvyšujícími bezpečí on-line komunikace dětí a mládeže.

Navrhovaný zákaz mobilů podpořila v britském deníku The Daily Telegraph skupina poslanců vládních konzervativců. Podle Hancocka jsou zvláště u mladších školních dětí mobilní telefony ve školách nadbytečné a pokud si je děti do škol přinesou, měly by je před vyučováním odevzdat.

»Existují důkazy, že zákaz mobilů ve školách zabírá,« napsal ministr ve zmíněném britském listu, kde dal za příklad některé školy, kde mobily dětem už nyní před vyučováním odebírají. »Jsou to přece jen ještě děti. Měly by své sociální návyky rozvíjet především v reálném světě,« uvedl Hancock. A dodal k tomu, že britská vláda by měla přijít s návrhy zákonů, které by z Velké Británie učinily nejbezpečnější místo na světě, kde lze být on-line.

Úřady bez reakce

Britské školy nemají ze strany úřadů žádné instrukce týkající se používání mobilů. Zatímco některé z nich je zakazují zcela, jiné omezují zákaz pouze na vyučovací hodiny a další nechávají žákům zcela naprostou volnost.

Výrazné zlepšení

Hancockův nápad podpořila v deníku skupina sedmi konzervativních poslanců, která vyzvala britské ministerstvo školství, aby vydalo směrnici zakazující mobily ve školách. Poslanci doložili svůj požadavek studií London School of Economics, podle níž přispívá zákaz mobilů ke zlepšení studijních výsledků.

»Zlepšení je ještě výraznější u dětí se slabším prospěchem. Výsledky dětí z nejslabší čtvrtiny se zlepšily dvojnásobně proti průměru,« uvádějí poslanci v otevřeném dopise ministerstvu.

(ava, čtk)