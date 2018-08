Ilustrační FOTO - pixabay

Neradostné listování Zelenou zprávou

Počet pracovníků v zemědělských podnicích klesl v minulém roce o 0,2 procenta na zhruba 100 000 lidí. Předloni činil pokles 0,7 %. Průměrná měsíční mzda v oboru činila 23 713 korun, prohloubil se tak rozdíl proti mzdám v národním hospodářství i průmyslu. Uvádí to pracovní verze Zprávy o stavu zemědělství, tzv. Zelená zpráva.

Přes 42 % pracovníků je ve věku mezi 45 a 59 lety. Podíl pracovníků v zemědělství tvoří 1,9 % celkové zaměstnanosti v zemi.

»V meziročním srovnání došlo k nepříznivým změnám ve věkové struktuře pracovníků agrárního sektoru. Výrazně se snížil podíl pracovníků věkové kategorie 30-44 let (o 4,8 procentního bodu) a mírně se snížil také podíl pracovníků ve věku 15-29 let (o 0,1 p. b.), naopak výrazně narostl podíl pracovníků ve věku 45-59 let (o 3,1 p. b.) a 60 a více let (o 1,7 p. b.),« píše se ve zprávě. Věková skladba zemědělců je podle Ústavu zemědělské ekonomiky a informací, který zprávu vypracovává, problémem ve většině evropských zemí.

Vzdělanost zpráva uvádí s ročním zpožděním. V roce 2016 mělo 51,9 % zaměstnanců střední školu bez maturity, 25,9 % s maturitou, 11,9 % vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání a 8,3 % základní školu nebo nedokončenou ZŠ.

Zemědělci si v průměru vydělali 80 % mzdy v průmyslu a 80,4 % mezd v národním hospodářství.

»Celková struktura zaměstnanosti podle právních forem je v posledních letech stabilizovaná. Od roku 2002 představují více než polovinu zemědělských pracovních sil pracovníci obchodních společností (v roce 2017 v nich pracovalo 54 % zemědělců), přibližně pětina zemědělců pracuje v družstvech (20,6 %) a čtvrtina v podnicích fyzických osob (25,2 %),« uvádí zpráva.

(ici)