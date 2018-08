Nedůstojná šaráda

Titulová šaráda mně připadá nedůstojná. Nezačala nyní, už brzy po Listopadu se »noví Češi« pokoušeli zmocnit titulů, které nikdy neměli. Buď je vědomě užívali, a tím potvrzovali svou kvalifikaci (vzpomínáte, pan ministr Kalvoda, dnes jeden z módních právníků?), nebo aby neutrpěla jejich prestiž, se dohodli s kamarády vysokoškolskými učiteli a po krátkém, někdy až příliš krátkém studiu, se stali bakaláři anebo dokonce magistry.

Byla a je taková doba. Doba, kdy – jak by řekl jeden z mých známých – »podvod světem vládne«. A tak nějak se absolventy práv stali v Plzni pánové Chovanec, Benda, Gross, zde studoval i pan Ruml a další »velikáni našeho českého vysocevzdělaného nebe«. Přesto, že se dokázala nemožnost tak rychlých studií, a často i »neúroveň« prací, nestalo se (jen pár výjimek, které bylo možné obětovat), že by těm prokazatelně »rychlým« studentům titul odebrán byl. Zřejmě jde o »geniální lidi«, jakých je třeba si zvláště cenit, protože »normálně vyvinutý mozek« by jejich úrovně vysokoškolských znalostí mohl dosáhnout až za čtyři pět let.

Nechci se zamýšlet nad genialitou. Zřejmě ti »rychlí studenti« geniálními byli, jinak by přece nedosáhli tak vysokých postů, z nichž nám udíleli a udílejí právní rady, nebo dokonce o nás rozhodují. Jde mi o to, proč najednou vypukla mánie plagiátů? Nemíním se zastávat těch, jimž se dokázalo, že velkou část svých diplomových prací opsali z jiné práce. Je správné, že odešli ze svých funkcí. Ostudy si užijí ještě dost. Ale na vše se časem zapomene – viz pan doktor Kalvoda.

Ale přece jen se musím zeptat: Kdo je za tím zkoumáním prací stávajících ministrů? Není samo sebou, že do chvíle jejich jmenování se o plagiátorství nebo neplagiátorství jejich závěrečných vysokoškolských prací nikdo nezajímal. Že by šlo o další druh války těch, kteří prohráli ve volbách, nebo někomu vadí chvilka klidu po vyslovení důvěry Babišově vládě?

Jaroslav KOJZAR