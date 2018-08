Migranti

Je evidentní, že Thomas Piketty nechápe, že už toho mají nejen Češi, ale i ostatní národy střední a východní Evropy v otázce migrace dost.

Že nechceme být krmelcem Evropy v tom smyslu, protože není možné, aby nás kdekdo vyjídal, když jsme neměli žádné kolonie, nikdy jsme z nich nežili, nikoho jsme neokrádali, na rozdíl od bývalých koloniálních zemí, jako byla Velká Britanie, Francie, Německo či Španělsko. Opravdu nemusíme být nikomu vděční za to, že nám dal někdo něco ze svého, tak tomu nikdy nebylo. Naopak do společné bruselské pokladny přispíváme už dlouho a naše čerpání daleko zaostává za platbami, které poskytujeme. Navíc i z toho, co se nám z Bruselu vrací, čerpají prostředky zejména zahraniční vlastníci dodavatelských firem.

Fungování EU není férové a nejvíce solidaritu vyžadují ti, kteří od nás čerpají zisky pro své mateřské firmy. Tak ať alespoň tito tzv. komentátoři a analytici svým občanům nelžou.

Vojtěch FILIP, místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM