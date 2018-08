Porodní domy nebo porodnice?

Ministerstvo zdravotnictví by se mělo zabývat porodními domy. Doporučila mu to Rada vlády pro rovnost žen a mužů. Šéf resortu Adam Vojtěch (ANO) se však ke vzniku porodních domů staví rezervovaně, opatrná je také stínová ministryně KSČM a kandidátka do Senátu v obvodu Náchod Soňa Marková.

Ministerstvo chce jít raději cestou zvyšování kvality služeb v porodnicích, nikoliv porodních domů. »Naše stanovisko je spíše rezervované. Je otázka, jak by bylo zajištěno poskytování kvalitních služeb v případě, že by došlo ke komplikacím v rámci porodu. Porodní domy vypadají dobře na pohled, ale problém nastává v případě, že přijdou komplikace, což nelze vyloučit,« uvedl Adam. Už nyní podle něj fungují porodnice, ve kterých vedou porod pouze asistentky.

»Také souhlasím spíše s tím, aby se investovalo do současných porodnic tak, aby se mohlo vyjít vstříc individuálním požadavkům rodiček a zároveň byla zachována vysoce odborná péče v souladu s nejmodernějšími poznatky. ČR je v oblasti prenatální, porodní a poporodní péče jedním z nejlepších států na světě,« sdělila Haló novinám Marková. Doporučení rady chápe jako snahu rozvinout diskusi na toto téma, pomoci budoucím rodičkám a zároveň využít nemalého potenciálu našich vysoce vzdělaných porodních asistentek.

Vzniku brání přísné podmínky

Oficiálně legislativa porodní domy jako místo pro nekomplikované porody pod dohledem porodních asistentek povoluje od roku 2012. Jejich vzniku ale podle rady brání příliš přísné podmínky. Musí mít vlastní porodní sál a lékaře porodníka připraveného zasáhnout do pěti minut. Ministerstvo má podle rady přezkoumat požadavky, které vyhláška stanoví pro pracoviště porodní asistentky, kde jsou vedeny bezproblémové porody. Doporučuje také podpořit pilotní projekt porodního domu pro vyhodnocení bezpečnosti a kvality péče.

Rada doporučuje revizi, případně úpravy zejména podmínek dostupnosti lékaře u porodu do pěti minut a převozu rodičky k případnému císařskému řezu do porodnice do 15 minut, což je méně než zákonem stanovená lhůta pro dojezd záchranné služby. Zakládání porodních domů podle ní komplikuje také povinnost zařídit si porodní sál nebo výčet povinného vybavení. Nejasnosti podle rady panují rovněž kolem toho, jaké léky může porodní asistentka rodičce a dítěti podat.

U každého porodu v porodním domě musí být podle vyhlášky přítomny dvě porodní asistentky nebo porodní asistentka a dětská sestra nebo sestra pro intenzivní péči. Problematická je podle rady povinnost zajistit lékaře. Problematické může být podle rady i začlenění porodních domů do systému péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Přestože porod jen s porodní asistentkou by měl být podle odbornic levnější asi o dvě třetiny než klasický v porodnici, přítomnost lékaře nebo přistavená sanitka ho mohou velmi prodražit.

Lékaři porodní domy odmítají

Názory na porodní domy se různí. Lékaři je často odmítají, uvítaly by je porodní asistentky i část rodiček. Podle Markové je problematika porodních domů složitější, než se na první pohled zdá. »Souvisí i s dlouhodobou snahou části porodních asistentek a také budoucích matek porodit mimo porodnici, kterou nepovažují za úplně přátelské místo pro narození svého miminka,« uvedla. Podotkla, že porodní domy již fungují v Rakousku, Německu, Švýcarsku, Velké Británii, USA nebo v Kanadě, většina dětí se ale i v těchto zemích rodí v porodnicích a porodní domy jsou jistou variantou pouze pro nízkorizikové ženy. Tedy ty, které v průběhu těhotenství neměly žádné potíže, a neočekává se, že by při porodu mohly nastat. Z tohoto důvodu je podle ní také tato varianta levnější než klasické porodnice v nemocnicích. »Ve Švýcarsku se například v těchto domech rodí jen necelá dvě procenta dětí. Za velký příklad se nám často dává sousední Německo, ale i zde se porodní domy nacházejí v blízkosti porodnic, aby bylo možné v případě problémů poskytnout mamince i novorozenci odbornou lékařskou pomoc. Německo se také ale v poslední době potýká s problémem uzavírání nemocnic, a tak je pro rodičky porodní dům často jedinou možností,« dodala Marková.

Většina lékařů domácí porody odmítá kvůli neúměrnému riziku pro matku a dítě. Varují před tím, že pokud porodů mimo porodnice přibude, stoupne úmrtnost. Podle porodních asistentek existují studie, které dokládají, že porody vedené asistentkami mají jednodušší průběh, méně často se nastřihává hráz a nemusejí se tak často podávat léky tišící bolest.

