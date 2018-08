FOTO - archiv

Šest zařízení ČEZu pamatuje vznik republiky

Od vzniku Československa v roce 1918 dodnes funguje a dodává elektřinu šest tuzemských zařízení energetické společnosti ČEZ. Jde o tři vodní elektrárny a tři uhelné lokality.

Z vodních elektráren pamatují zánik rakousko-uherské monarchie elektrárna Želina u Kadaně, Hučák v Hradci Králové a Čeňkova pila na Klatovsku. Dalších osm fungujících vodních elektráren pochází z období první republiky, uvedla mluvčí firmy Alice Horáková.

Z uhelných lokalit má podle ČEZ nejstarší historii Energocentrum Vítkovice, kde se elektřina vyráběla již v roce 1897. Před dvěma lety oslavila sto let lokalita Trmice u Ústí nad Labem, kde současná teplárna nahradila na stejném místě stojící původní elektrárnu z roku 1916. Od roku 1914 se elektřina vyrábí i v Poříčí u Trutnova.

Z vodních elektráren je nejstarší malá vodní elektrárna Želina v Ústeckém kraji, jejíž historie je dlouhá 110 let, uvedl ČEZ. »Myšlenka využít k zásobování města Kadaně elektrárnu na řece Ohři vznikla již v roce 1902, o tři roky později dali kadaňští radní zelenou zařízení se dvěma horizontálními Francisovými turbínami. Želina však poměrně brzy přestala rostoucí poptávce Kadaně stačit, a tak ji v roce 1925 doplnila a následně zcela nahradila větší a výkonnější elektrárna v nedalekých Lomazicích,« uvedla Horáková. Vodní elektrárna v Želině se posléze stala vstupním a čisticím objektem pro lomazickou elektrárnu, která byla v roce 1967 zatopena Nechranickou přehradou. K obnově elektrárny Želina došlo na počátku devadesátých let a v roce 1995 byla elektrárna opět slavnostně uvedena do provozu s repasovanými původními turbínami.

(ste)