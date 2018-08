Dobrý den, majore

Včera časně ráno při cestě do kanceláře vidím v dáli místního městského strážníka. Takový sympaťák, často se potkáváme na ulici, když slouží. Je to bývalý voják s hodností majora.

Vzájemně jsme vždy, pokud to šlo, prohodili pár slov, o ženských půvabech, životě i o neřádech, které on měl v hledáčku, aby lidem neznepříjemňovaly život. Na dálku mu tedy salutuji a jako vždy volám, až pokřikuji: »Zdravím vás, majore,« a on pohotově odpovídá: »Zdravím, pane umělče.« Jakmile se přiblížím, klade obligátní otázku: »Jak se vám daří, Mistře?«

Přiznám se, že jsem se v první chvíli rozmýšlel, jak odpovědět, abych byl trochu vtipný. A nakonec povídám: »Koukejte, mám se docela dobře, ale kdyby bylo hůř, mohl bych i tak říci, že se mám skvěle! Což ale říci zrovna stejně tak nemohu. Protože však není v tuto chvíli opravdu hůř, řeknu vám, že se mám tak akorát. Totiž kdyby bylo jakkoli jinak, jako je možná teď, vzpomínal bych, jak jsem se měl ještě před chvílí vynikajícně. Z toho vyplývá, že se mám vlastně výborně a absolutně o tom vůbec nevím. A navíc se to neustále každou chvíli mění! Takže si vlastně ani nijak nemohu stěžovat, jelikož se mám nejlíp, jak jen se mohu mít, protože žiji docela pestrý, neobyčejný, mimořádný a chvílemi i velmi vzrušující život, podobně jako každý z nás… Bohužel, život mám pouze jeden.«

Ani nevím, jak to ze mne vypadlo. Přitom mi proběhlo hlavou, jak jsem vtipný. Tak jsme se rozloučili s úsměvem na rtech a pokračovali každý za svými povinnostmi. Po cestě jsem si vlastně uvědomoval značnou nejistotu a nestabilitu tohoto systému pro většinu. A tak si říkám, jsem sice spokojený, ale rozhodně mně vadí už to, že potkávám například na ulici ženy ve věku mé maminky, které jsou bez domova. Nebo chlapce ve věku mých synů také bez domova a v zuboženém stavu. A tak si říkám, jak vlastně odpovědět příště…

Roman BLAŠKO