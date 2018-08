Všude žijí lidé aneb Byty pro mladé lékaře i učitele

Chybí lékaři, chybí učitelé, chybí… chybí… Ne všude někdo chybí, ale v malých obcích a v různých částech naší vlasti ano. Co s tím budete dělat? S podobnými dotazy se setkávám dnes a denně. Nedivím se dotazům, spíše se divím, že pro to náš stát a kraje ještě nenašly nějaké pozitivní řešení. Absolventy trápí nízké nástupní platy, ale také nedostatečné, či cenově nedostupné zázemí. Zkuste si najít ceny nájmů například v krajských městech a přesvědčte se sami. Dát půlku výplaty, někdy i více, jen za nájem se asi nikomu nechce. Někteří mladí lékaři tak raději prchají do zahraniční, kde si mohou pro budoucno alespoň zdokonalit řeč a získat zkušenosti, čerství pedagogové pak raději než před katedrou pracují mimo svůj obor, kde je, žel, někdy čeká i větší odměna, než jakou má novopečený učitel.

Nabízím jedno řešení, které je jistě možné. Odpovědnost je v tomto případě zejména na straně měst a obcí a také krajů. Ty by měly již jednou provždy skončit s bezhlavou privatizací obecních bytů a měly by naopak začít s výstavbou bytů nových. Ty by pak mohly nabídnout mladým lékařům nebo učitelům, ale třeba i pro obecní policii nebo městské služby. Nedostatkových profesí je samozřejmě daleko více. Jsem si jist, že mladý začínající lékař jistě uvítá, pokud mu obec nabídne dostupné bydlení s regulovaným nájmem, a případně ho podpoří i v pořizování ordinace.

Dostupná zdravotní péče, podpora učitelů, cenově přístupné bydlení nebo podpora výstavby nových obecních bytů jsou prioritami KSČM v letošních komunálních volbách. Přinášíme jasná řešení, žádná populistická hesla, která nikam nevedou, nebo která jen těžko někdo dotáhne do úspěšného konce. Věřím, že nás podpoříte.

Vojtěch FILIP, předseda ÚV KSČM a první místopředseda Poslanecké sněmovny