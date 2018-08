Horka nás začínají ničit

Vysoké teploty zřejmě jen tak neskončí. Lidé by se měli vyvarovat konzumace alkoholu, varují lékaři. Zvláště u seniorů a mladistvých je tato konzumace velmi riskantní. Alkohol působí rychlejší odvodňování organismu a může dojít ke kolapsu. Vedra, na která nejsme zvyklí, jsou velmi agresivní. Trpí lidé, zvířata i příroda. Je třeba pečlivě dodržovat pitný režim, protože odvodnění může nastat velmi rychle. Nepociťování žízně neznamená, že vodu nepotřebujeme. Měli bychom vzdát úctu všem, kteří pracují v horkých provozech i venku.

Ne každý má dovolenou, navíc chod státu nelze zastavit. Těžké to mají zemědělci, sadaři i chovatelé. Chybí voda a její zásoby klesají po celé zemi. Současné horko podporuje snížení kvality vody. Snažme se proto s vodou šetřit a věřme, že se horka alespoň trochu omezí a přijde déšť. Louky se postupně mění v obrovské suché plochy, a to působí vrásky na čele především chovatelům dobytka. Krmení na zimu bude málo. Jak je vidět, horko nad námi vítězí na celé čáře. Dávejme tedy pozor, aby nám co nejméně ublížilo.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně a předsedkyně Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR