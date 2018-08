Další požár v Kalifornii

Kalifornští hasiči, kteří od minulého týdne bojují na severu tohoto amerického státu s ničivými požáry, mají od úterka další starost. Poblíž města Covelo severně od San Franciska se začal šířit nový požár, který ohrožuje desítky domů. Kalifornský oheň, který zabil již osm lidí a poničil stovky domů, bude podle meteorologů i v příštích dnech posilovat horké a suché počasí.

Úřady nově nařídily evakuaci obyvatel 60 domů v zemědělské oblasti v okolí Covela, kde se oheň začal rychle šířit kvůli silnému větru. Další dva velké požáry zuří přibližně 60 kilometrů jižně odtud na území okresů Mendocino a Lake. Hasiči odhadují, že ohroženo je celkem na 12 000 obytných budov. Nepříjemnosti způsobuje i dým šířící se do velké vzdálenosti. Správa Yosemitského parku byla nucena prodloužit uzavírku území v Yosemitském údolí, které je ohrožováno kouřem. Zatímco původně měla skončit zítra, správci ji prodloužili nejméně do soboty. Meteorologové předpovídají, že nejméně do konce tohoto týdne neopustí Kalifornii suché počasí s vysokými teplotami, které přispívá k šíření ohně. Do boje s ním už zasáhlo 40 000 hasičů a dobrovolníků, kterým se podařilo dostat pod kontrolu zhruba čtvrtinu území zasažených požáry.

